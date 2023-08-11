Zalo thu thập dữ liệu người dùng: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia mời VNG làm việc

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương mời VNG làm việc liên quan Zalo thu thập dữ liệu người dùng

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa có giấy mời gửi Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG, về việc thu thập, sử dụng thông tin người dùng và cung cấp các dịch vụ trên nền tảng Zalo.

Buổi làm việc dự kiến diễn ra vào sáng 31/12 nhằm làm rõ thông tin phục vụ quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu VNG phối hợp báo cáo, cung cấp nhiều nhóm thông tin, tài liệu liên quan trực tiếp đến người dùng cá nhân. Trước hết là thông tin pháp lý cơ bản của doanh nghiệp, bao gồm tư cách pháp lý, vai trò của VNG trong việc sở hữu, quản lý, vận hành nền tảng Zalo tại Việt Nam, cũng như đối tượng người dùng của nền tảng này.

Đồng thời, cung cấp toàn bộ các văn bản, tài liệu liên quan đến điều khoản sử dụng Zalo hiện đang áp dụng đối với người dùng cá nhân tại Việt Nam; các phiên bản điều khoản sử dụng đã được áp dụng trong thời gian 12 tháng gần nhất. Đối với từng phiên bản, đề nghị làm rõ thời điểm ban hành, thời điểm có hiệu lực và hình thức công bố tới người dùng.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng yêu cầu VNG cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc sửa đổi, cập nhật các điều khoản sử dụng, bao gồm: Cách thức thông báo cho người dùng, việc yêu cầu người dùng chấp nhận điều khoản mới và các hệ quả phát sinh trong trường hợp người dùng không chấp nhận các nội dung cập nhật.

Cung cấp toàn bộ các văn bản, tài liệu hiện hành quy định về việc thu thập, xử lý, lưu trữ, chia sẻ và bảo vệ thông tin người dùng Zalo.

“Trường hợp Công ty không ban hành một văn bản riêng về chính sách bảo vệ thông tin người dùng Zalo, đề nghị làm rõ hình thức thể hiện, vị trí công bố và cách thức để người dùng có thể tiếp cận, tìm hiểu đầy đủ các nội dung liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình,” Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia nêu rõ.

Ngoài các nội dung trên, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia còn yêu cầu VNG báo cáo về cách thức tổ chức, vận hành và cung cấp dịch vụ cho người dùng cá nhân trên môi trường trực tuyến; quy trình cung cấp thông tin cho người dùng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ; các lựa chọn mà người dùng được đưa ra khi chấp nhận hoặc không chấp nhận điều khoản, chính sách liên quan đến thông tin cá nhân...

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, tại Khoản 1 Điều 15 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 quy định: “Tổ chức, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin của người tiêu dùng khi thu thập, lưu trữ, sử dụng, chỉnh sửa, cập nhật hoặc chia sẻ thông tin.”

Việc thu thập thông tin người tiêu dùng được quy định tại Điều 16 Luật này. “Chỉ được thu thập thông tin của người tiêu dùng khi được người tiêu dùng đồng ý, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác,” Khoản 1, Điều 16 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 quy định.

Bên cạnh đó, tại Khoản 2 Điều 16, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 còn quy định, việc sử dụng thông tin người tiêu dùng phải đúng mục đích đã thông báo và được người tiêu dùng chấp thuận.

Về nghĩa vụ công khai, minh bạch điều khoản và chính sách tại Khoản 1 Điều 21 của luật này nêu rõ: “Tổ chức, cá nhân kinh doanh phải cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về điều kiện giao dịch chung, điều khoản hợp đồng, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của người tiêu dùng;” Khoản 3 Điều yêu cầu: “Trường hợp sửa đổi, bổ sung điều khoản, chính sách, phải thông báo rõ ràng cho người tiêu dùng trước khi áp dụng.”

Đáng chú ý, Khoản 2 Điều 9, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 khẳng định quyền cơ bản của người tiêu dùng: “Được bảo đảm an toàn thông tin, bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và quyền quyết định đối với thông tin của mình.”

Trước đó, ứng dụng Zalo đưa ra một loạt điều khoản thu thập dữ liệu cá nhân gây tranh cãi. Đáng nói, nếu như không đồng ý với các điều khoản trong thỏa thuận do Zalo đưa ra, người dùng sẽ không thể tiếp tục sử dụng dịch vụ./.