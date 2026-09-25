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ClockThứ Bảy, 26/09/2026 14:37

Đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển trong tình hình mới

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký Nghị quyết số 282/ NQ-CP ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 17/6/2026 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trong tình hình mới.

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Lực lượng chức năng triển khai đợt cao điểm đấu tranh, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong tháng 5/2026. (Ảnh: ĐÌNH PHƯỢNG) 

Căn cứ Kết luận số 51-KL/TW ngày 17/6/2026 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trong tình hình mới, Chính phủ đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận này, nhằm cụ thể hóa các quan điểm, tổ chức thực hiện đầy đủ, đồng bộ, nhất quán các nhiệm vụ nêu tại Kết luận này. Đồng thời, xác định rõ nhiệm vụ và sản phẩm cụ thể, trách nhiệm của bộ, cơ quan liên quan, địa phương, làm căn cứ để các bộ, cơ quan liên quan, địa phương tổ chức triển khai, thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện

Kết luận nêu trên, bảo đảm hiện thực hóa mục tiêu đưa sở hữu trí tuệ thành yếu tố cốt lõi để tự chủ chiến lược và cạnh tranh thương mại quốc tế, góp phần bảo vệ an ninh và nâng cao vị thế quốc gia trong tình hình mới.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm của các bộ, cơ quan liên quan, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện Kết luận số 51-KL/TW, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Kết luận này.

Theo đó, nhiệm vụ ưu tiên triển khai Kế hoạch hành động gồm các nội dung chính sau: Quán triệt, nâng cao nhận thức về vai trò chiến lược của sở hữu trí tuệ, xây dựng văn hóa tôn trọng sáng tạo. Hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ hiện đại, đồng bộ. Thúc đẩy sự phát triển đồng bộ của hệ sinh thái sở hữu trí tuệ, trong đó chú trọng phát triển thị trường quyền sở hữu trí tuệ, nâng cao năng lực sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là trên môi trường số. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ. Bảo đảm an ninh quốc gia về công nghệ, dữ liệu và bí mật kinh doanh... Đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng, có chọn lọc về sở hữu trí tuệ.

https://nhandan.vn/day-manh-cong-tac-so-huu-tri-tue-phuc-vu-phat-trien-trong-tinh-hinh-moi-post991160.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
Đẩy mạnhcông tácsở hữutrí tuệ
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