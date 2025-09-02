Hỗ trợ tìm kiếm chỗ trọ an toàn, phù hợp cho tân sinh viên

Phụ huynh được SV Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHH hướng dẫn tìm kiếm nhà trọ cho con

Tân SV Trần Thục Linh ngành Ngôn ngữ Anh - Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHH chia sẻ: Em ở Hà Tĩnh. Dù đến ngày 24-25/8 mới làm thủ tục nhập học, nhưng em được bố mẹ đưa đến Huế từ ngày 18/8 để tìm chỗ trọ. Nhờ liên hệ trước với trường và được các anh chị SV khóa trước tư vấn, hỗ trợ nên ngay sau khi đến Huế em đã có chỗ ở ổn định.

Không ít tân SV trước khi đến Huế đã liên hệ trước với các trường để được hỗ trợ tìm phòng trọ. Tuy nhiên, nhiều em đến Huế vào ngày nhập học mới bắt đầu tìm kiếm chỗ ở. Khi đó, các tổ chức, đoàn hội, câu lạc bộ SV tại từng trường sẽ trực tiếp đón tiếp, tư vấn và hướng dẫn tận tình.

SV Lê Thị Hồng Thanh, Đội trưởng Đội Tiếp sức đến trường - Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHH thông tin, ngay trước thời điểm nhập học, đội hình được kiện toàn, phân công cụ thể để tiếp nhận thông tin, tiếp đón và hỗ trợ SV tìm kiếm phòng trọ. Sau 3 ngày đón tiếp SV nhập học của trường, Đội Tiếp sức đến trường đã hỗ trợ cho hàng trăm lượt SV tìm kiếm nhà trọ, có chỗ ở ổn định. Tiêu chí đặt ra là sạch sẽ, an ninh đảm bảo, yên tĩnh để học tập và gần trường để thuận tiện đi lại.

Tại Trường Đại học Sư phạm, ĐHH, Hội SV trường cũng thành lập Đội hình Tiếp sức đến trường gồm 50 thành viên. Đội tiến hành khảo sát, phối hợp với đoàn thanh niên các phường để lập cơ sở dữ liệu các nhà trọ, nhà nghỉ; đồng thời đặt bàn tư vấn trực tiếp tại trường cũng như thiết lập 5 đường dây nóng hỗ trợ, tư vấn tìm kiếm nhà trọ cho tân SV. Với những trường hợp cần thiết, các tình nguyện viên sẽ trực tiếp đưa tân SV đến địa chỉ trọ để thương lượng giá cả, đảm bảo chỗ ở lâu dài và an toàn.

Bên cạnh việc tư vấn, hỗ trợ tìm kiếm nhà trọ, đội hình tiếp sức mùa thi còn thực hiện việc hướng dẫn tân SV trong quá trình làm hồ sơ, thủ tục nhập học; hỗ trợ đưa đón tân SV có hoàn cảnh khó khăn từ các khu vực bến xe, ga tàu đến trường để làm thủ tục nhập học.

ThS. Lê Chí Hùng Cường, Chủ tịch Hội SV ĐHH thông tin, tất cả các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHH tổ chức các đội hình khảo sát thông tin nhà trọ từ đầu tháng 8, trực đón tiếp tân SV và người nhà tại các trường từ sau 20/8. Các đội, nhóm, câu lạc bộ hỗ trợ hướng dẫn SV đăng ký ở ký túc xá ĐHH; khảo sát và vận động anh chị SV tạo điều kiện cho tân SV ở ghép do nguồn phòng trọ hạn chế. Đội hình xe ôm miễn phí cũng được thành lập để đưa đón tân SV đến các điểm nhà trọ; tư vấn phòng trọ an ninh, an toàn, giá cả phù hợp...

Tại Trường Đại học Khoa học, ĐHH, các đoàn, hội cũng thành lập các nhóm, câu lạc bộ SV tiếp sức đến trường với sự tham gia của hàng trăm sinh viên khóa trước. Thuận lợi của tân SV Trường Đại học Khoa học là nằm vị trí có nhiều khu nhà trọ quanh khu vực trường với giá bình dân. Các đội, nhóm cũng dễ dàng đưa các tân SV đến tận nhà trọ để thỏa thuận giá cả, ổn định chỗ ở lâu dài.

Ký túc xá ĐHH vừa được nâng cấp, sửa chữa với cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng gần 700 chỗ ở cho tân SV. Ký túc xá có nhiều loại phòng đáp ứng nhu cầu với giá cả hợp lý cho từng SV; an toàn, không gian sinh hoạt khép kín và nhiều tiện ích. Các tân SV còn được sự hỗ trợ từ ban quản lý ký túc xá và các SV khóa trước.

Chính sách miễn giảm thu phí ở ký túc xá tại ĐHH cũng được áp dụng cho các trường hợp SV có hoàn cảnh khó khăn, gồm SV con liệt sĩ, thương binh, hộ nghèo, cận nghèo, SV khuyết tật, SV ở vùng đặc biệt khó khăn, SV thủ khoa, SV có điểm thi cao... Đơn cử, ở Trường Đại học Luật, ĐHH tặng 150 suất ở ký túc xá miễn phí cho tân SV có hoàn cảnh khó khăn.

Theo thống kê, hiện trên địa bàn thành phố Huế có khoảng 2.000 điểm tổ chức nhà trọ cho SV thuê với sức chứa khoảng 7.000 người. Các khu trọ được đánh giá đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy. Nhiều khu trọ có giá cả phù hợp với nhiều đối tượng SV có hoàn cảnh kinh tế khác nhau. Nhiều phòng có giá dao động từ 500 ngàn đồng/sinh viên/phòng và nhiều phòng có diện tích 15 - 20m2 có thể ở 2 - 3 SV có giá 1 - 2 triệu đồng, tùy thuộc vào điều kiện về thiết bị tiện nghi như lắp điều hòa, tủ lạnh, bếp nấu ăn…

Sự chủ động vào cuộc và tận tâm của các tổ chức đoàn thể, hội SV không chỉ giúp tân sinh viên yên tâm nhập học mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia đặc trưng của môi trường đại học. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực giúp các bạn trẻ sớm hòa nhập với cuộc sống mới, tạo nền tảng vững chắc cho những năm học sắp tới.