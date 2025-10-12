Giảng viên trẻ giành giải Nhất hội thi Tin học toàn quốc

Nhật Quang vinh dự nhận giải Nhất. Ảnh: NVCC

Bản lĩnh tại sân chơi công nghệ toàn quốc

Diễn ra trong hai ngày 8 và 9/10/2026 tại Hà Nội, Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ X do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Tin học Việt Nam tổ chức, quy tụ 316 thí sinh đến từ 34 tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc trên cả nước. Với chủ đề “AI - Trợ lý công vụ”, hội thi hướng đến thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động chuyên môn và nâng cao hiệu quả công việc.

Được xướng tên ở vị trí cao nhất bảng B, giảng viên Nguyễn Đức Nhật Quang không giấu được niềm vui. Trước đó, anh đã giành giải Nhất tại hội thi cấp thành phố Huế. “Dù đã chuẩn bị tốt nhất có thể, khi biết mình đạt giải cao nhất tại một hội thi quy mô toàn quốc, tôi vẫn có cảm giác rất đặc biệt. Các thí sinh đến từ nhiều cơ quan, đơn vị, mỗi người đều có thế mạnh riêng nên kết quả lần này thực sự là một kỷ niệm đáng nhớ”, anh Quang chia sẻ.

Theo anh Quang, áp lực lớn nhất tại vòng thi toàn quốc là thời gian. Trong 90 phút, thí sinh phải xử lý nhiều yêu cầu liên quan đến dữ liệu, phân tích thông tin và xây dựng báo cáo. Trong thời gian làm bài, anh chủ yếu vận dụng các kỹ năng xử lý dữ liệu, soạn thảo văn bản, xây dựng báo cáo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giải quyết các yêu cầu thực tế. Các công cụ được sử dụng gồm Word, Excel, PowerPoint kết hợp với AI nhằm hỗ trợ phân tích, xử lý thông tin và hoàn thiện sản phẩm.

Chia sẻ về kinh nghiệm làm bài, anh Quang cho rằng, điều quan trọng không phải sử dụng thật nhiều công cụ mà là hiểu rõ yêu cầu, lựa chọn phương pháp phù hợp và kiểm chứng kết quả. AI giúp tiết kiệm thời gian, nhưng người sử dụng vẫn phải chịu trách nhiệm về sản phẩm cuối cùng.

Sử dụng AI hiệu quả, không phụ thuộc vào công nghệ

Từ trải nghiệm tại hội thi với chủ đề “AI - Trợ lý công vụ”, anh Quang cho rằng, khả năng sử dụng AI đang trở thành một lợi thế quan trọng đối với cán bộ, giảng viên trẻ. Công nghệ có thể hỗ trợ tổng hợp tài liệu, xử lý dữ liệu, xây dựng báo cáo và bài giảng, nhưng hiệu quả phụ thuộc nhiều vào cách con người đặt vấn đề, giao nhiệm vụ và kiểm chứng kết quả. “AI có thể làm rất nhanh nhưng không phải lúc nào cũng đúng. Người sử dụng phải hiểu bài toán, biết giao việc rõ ràng và có đủ kiến thức để đánh giá kết quả do AI tạo ra”, anh nhấn mạnh.

Trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học, anh luôn chú trọng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, gắn lý thuyết với thực tiễn. Ở các học phần về thiết kế mạch số, vi điều khiển, hệ thống nhúng và thiết kế vi mạch, sử dụng phần mềm mô phỏng, công cụ lập trình và thiết bị thực hành để hướng dẫn sinh viên trực tiếp thiết kế, thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm. Từ viết chương trình, mô phỏng mạch đến triển khai trên bộ kit FPGA, lập trình vi điều khiển, kết nối cảm biến và điều khiển thiết bị thực tế, sinh viên có cơ hội tiếp cận trực quan quy trình phát triển sản phẩm công nghệ, qua đó củng cố kiến thức và nâng cao kỹ năng thực hành.

Trong nghiên cứu khoa học, anh tập trung tìm hiểu và ứng dụng AI, đặc biệt là các mô hình học sâu trong xử lý, nhận dạng hình ảnh. Thông qua Câu lạc bộ HUSC AI & Robotics và các cuộc thi sáng tạo, thầy cũng đồng hành cùng sinh viên trong quá trình thiết kế, lập trình robot, khơi dậy tư duy sáng tạo và phát triển năng lực giải quyết vấn đề. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực công nghệ trong bối cảnh chuyển đổi số.

Trên cương vị Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, anh Nguyễn Đức Nhật Quang mong muốn tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động giúp đoàn viên, sinh viên tiếp cận AI, Robotics và những kỹ năng số phục vụ học tập, nghiên cứu. Anh cũng quan tâm đến việc kết nối sinh viên với giảng viên, phòng thí nghiệm và doanh nghiệp, tạo điều kiện để các ý tưởng công nghệ được thử nghiệm, hoàn thiện và ứng dụng vào thực tế.