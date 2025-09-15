  • Huế ngày nay Online
Khai mạc Festival Hoa mai anh đào xã Lũng Cú năm 2026

Sáng 3/1, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ khai mạc Festival Hoa mai anh đào lần thứ nhất, năm 2026 với chủ đề “Lũng Cú - điểm hẹn muôn sắc hoa”.

Khởi sắc thị trường du lịch ngay từ đầu nămDu lịch dịp cuối năm sôi động, tạo đà bứt phá cho năm 2026

 Xã Lũng Cú khai mạc Festival Hoa mai anh đào năm 2026.

Khai mạc Festival, ông Trần Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lũng Cú nhấn mạnh, Lũng Cú là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nơi hội tụ bản sắc độc đáo của 12 dân tộc anh em. Nơi đây sở hữu nhiều tiềm năng phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm vùng cao, biên giới.

Trong những năm gần đây, du lịch xã Lũng Cú có bước phát triển rõ nét. Năm 2025, toàn xã đón hơn 530.000 lượt khách, doanh thu từ du lịch, dịch vụ đạt khoảng 100 tỷ đồng, khẳng định du lịch đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lũng Cú nhấn mạnh, năm 2026, xã Lũng Cú đặt mục tiêu đón khoảng 600.000 lượt khách; tiếp tục nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, phấn đấu tăng trưởng doanh thu du lịch từ 15 đến 20%, gắn phát triển du lịch với bảo tồn bản sắc văn hóa và nâng cao đời sống nhân dân.

Nằm trong chuỗi hoạt động của Festival Hoa mai anh đào, tại xã diễn ra nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc: Trưng bày ảnh nghệ thuật thiên nhiên, con người Lũng Cú; giới thiệu đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP theo mùa; không gian ẩm thực truyền thống với các món ăn đặc trưng người Lô Lô, H'Mông, Tày, Giáy như mèn mén, đậu chúa, thịt ba chỉ gác bếp, lạp sườn hun khói, rau cải mèo, thắng cố bò...

Du khách cũng được tham gia vào các trò chơi dân gian truyền thống như bịt mắt bắt dê, múa khèn, đánh yến, đá lợn, kéo co, bắt chim, sẩy thóc, vốc nước đổ vào bình, lễ hội chọi dê... mang đậm nét văn hóa đặc trưng của vùng cao.

Dịp này, xã Lũng Cú cũng chính thức khai trương mô hình “Du lịch thông minh” và sản phẩm du lịch mới “Cưỡi ngựa tham quan vùng đất cực Bắc của Tổ quốc”; tổ chức hoạt động trồng cây anh đào Nhật Bản, góp phần tạo cảnh quan và phát triển du lịch bền vững.

Festival Hoa mai anh đào được tổ chức nhằm tôn vinh vẻ đẹp đặc trưng của loài hoa nở rộ vào dịp đầu năm mới dưới chân Cột cờ quốc gia Lũng Cú, biểu tượng cho sức sống bền bỉ, ý chí vươn lên của đồng bào các dân tộc vùng cao biên giới.

Theo nhandan.vn
