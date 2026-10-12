Người trẻ gieo niềm tin ở Hồng Thượng

Chị Hải Lý trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng và thực hiện thủ tục trên môi trường số.

Giữa những con đường quanh co dẫn vào thôn Hồng Thượng, hình ảnh chị Nguyễn Thị Hải Lý, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn, với chiếc điện thoại thông minh trên tay, kiên nhẫn hướng dẫn bà con thao tác trên các ứng dụng số đã trở nên quen thuộc.

Hồng Thượng có 352 hộ, 1.340 nhân khẩu, địa bàn rộng, dân cư phân tán, nhiều người còn hạn chế về kỹ năng công nghệ. Khi mô hình “Dân vận số” được triển khai, Hải Lý tổ chức họp dân, trực tiếp đến từng hộ hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng và thực hiện thủ tục trên môi trường số, nhất là với người lớn tuổi. “Có những hộ còn ngại trước cái mới, nên phải kiên trì hướng dẫn từng bước. Nhiều buổi tối, tôi đến tận nhà hỗ trợ bà con”, chị Lý chia sẻ.

Việc vận động người dân “hiến đất mở đường” đã tác động trực tiếp đến quyền lợi của từng hộ dân. Vì vậy, Hải Lý đi từng ngõ, gõ từng nhà, gặp gỡ, lắng nghe và giải thích cặn kẽ để tạo sự đồng thuận trong người dân. Tại thôn Hồng Thượng, 100% hộ dân đồng tình hưởng ứng phong trào. Ông Nguyễn Văn Xia, người dân thôn Hồng Thượng chia sẻ: “Sau khi nghe chị Lý giải thích, gia đình tôi nhất trí hiến đất. Nếu cần mở rộng đường hơn nữa, chúng tôi cũng sẵn lòng hưởng ứng”.

Từ sự đồng thuận của người dân, Hải Lý tiếp tục phát huy vai trò kết nối, huy động các tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm chung sức xây dựng quê hương. Các tuyến “Ánh sáng đường biên”, “Đường cờ Tổ quốc” được hình thành, vừa thắp sáng đường làng, bảo đảm an ninh, an toàn, vừa tạo diện mạo mới cho Hồng Thượng. Qua đó, tinh thần đoàn kết và sức dân được khơi dậy, lan tỏa thành những công trình thiết thực.

Là người con của A Lưới, Nguyễn Thị Hải Lý không chỉ tận tụy với công việc, chị ý thức rõ trách nhiệm của người trẻ trong việc gìn giữ những giá trị văn hóa của dân tộc mình. Từ tiếng nói, trang phục, làn điệu dân ca đến những lễ hội, phong tục truyền thống, chị kiên trì vận động thanh niên trong thôn cùng tham gia bảo tồn. Hải Lý cũng thường tìm đến các già làng, người có uy tín, người lớn tuổi để học hỏi về lịch sử, phong tục và tri thức dân gian được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Bà Lê Thị Mai Loan, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã A Lưới 3 nhận xét: “Nguyễn Thị Hải Lý là một trong những cán bộ trẻ sâu sát với cơ sở. Chị thực sự là cầu nối đưa chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến gần dân, tạo sự đồng thuận để các phong trào đi vào thực chất”.

Ông Cơ Xích Hồng, già làng Căn Sâm, thôn Hồng Thượng cũng nhận xét: “Chị Hải Lý là cán bộ trẻ giàu nhiệt huyết, tận tụy vì bà con. Chị chịu khó học hỏi, biết lắng nghe người đi trước và có ý thức giữ gìn văn hóa Pa Cô. Những việc làm của chị đã khích lệ thế hệ trẻ cùng tham gia, tiếp nối các giá trị truyền thống của dân tộc”.

Bằng sự tận tụy và tinh thần tiên phong, Nguyễn Thị Hải Lý đang góp sức cùng người dân xây dựng Hồng Thượng ngày càng khởi sắc hơn.