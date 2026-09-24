Bảo đảm thi hành án trong vụ tranh chấp dân sự

Ông Mai Hiền (bên trái) và phóng viên đang trao đổi thông tin vụ việc.

Từ đơn khiếu nại của ông Mai Hiền, chúng tôi đã có mặt tại xã Chân Mây - Lăng Cô để tìm hiểu vụ việc. Theo ông Mai Hiền, năm 1998, ông và vợ là bà Trương Thị Thúy được UBND xã Lộc Tiến (nay là xã Chân Mây - Lăng Cô) giao thửa đất số 90, tờ bản đồ số 15, diện tích thửa đất 4.933m² tại thôn Trung Kiền, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc sử dụng ổn định và không có tranh chấp.

Đến ngày 26/4/2014, vợ chồng ông Hiền được UBND huyện Phú Lộc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với thửa đất nói trên. Năm 2010, vợ chồng ông cùng vợ chồng bà Nguyễn Thị Hằng và ông Mai Ngọc Kha thỏa thuận xây 4 bể chứa nước trên đất của ông. Ông Hiền, bà Thúy có đất, còn bà Hằng và ông Kha bỏ tiền ra xây bể. Hằng ngày, ông Hiền là người trông nom bể, bơm nước và thỏa thuận sau này có tiền đền bù thì chia đôi. Việc thỏa thuận chia tiền các bên chỉ nói bằng miệng, không lập thành văn bản, không có người làm chứng.

Khi UBND huyện Phú Lộc ra Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 thu hồi đất và có quyết định phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, vợ chồng ông Hiền được bồi thường tiền về đất là hơn 424 triệu đồng, ông đã nhận. Đối với số tiền đền bù 4 bể chứa nước là hơn 209 triệu đồng thì bà Hằng là người kê khai và đã nhận tiền nhưng không chia cho vợ chồng ông Hiền phần công sức đóng góp như đã thỏa thuận. Do đó, ông Hiền yêu cầu bà Hằng, ông Kha phải trả lại cho nguyên đơn ½ số tiền đền bù mà vợ chồng bà Hằng đã nhận.

Ngày 27/4/2023, Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc UBND huyện Phú Lộc thời điểm đó đã tổ chức buổi làm việc để giải quyết nhưng các bên không đạt được thỏa thuận và quyết định để tòa án xét xử.

Ngày 10/9/2024, Tòa án nhân dân huyện Phú Lộc đã mở phiên tòa công khai để xét xử sơ thẩm vụ án dân sự liên quan đến tranh chấp tiền bồi thường 4 bể chứa nước. Trình bày trong quá trình tham gia tố tụng, bà Hằng khai khi nhận tiền bà thỏa thuận chia cho ông Hiền 40 triệu đồng vì ông có đất và cho bà Hằng xây bể nước. Tuy nhiên, ông Hiền không đồng ý mà yêu cầu chia ½ thì bà Hằng không đồng ý vì toàn bộ tiền công, vật liệu bể bà Hằng là người chi trả.

Quá trình xét xử, dựa trên những tài liệu, chứng cứ, tòa tuyên xử chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là ông Mai Hiền, buộc bà Nguyễn Thị Hằng và ông Mai Ngọc Kha phải trả cho ông Mai Hiền và bà Trương Thị Thúy số tiền 40 triệu đồng.

Ngày 20/9/2024, ông Mai Hiền có đơn kháng cáo bản án dân sự sơ thẩm với nội dung đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét chấp nhận toàn bộ khởi kiện của ông Hiền, buộc vợ chồng bà Nguyễn Thị Hằng phải trả một nửa số tiền đền bù của 4 bể chứa là hơn 104 triệu đồng. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, ông Mai Hiền đã rút toàn bộ nội dung kháng cáo.

Ngày 21/1/2025, Tòa án nhân dân TP. Huế đã có Quyết định số 03/2025/QĐPT-DS đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự. Theo quyết định này, bản án dân sự sơ thẩm số 102/2024/DS-ST ngày 10/9/2024 của Tòa án nhân dân huyện Phú Lộc có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định này.

Trao đổi với phóng viên, ông Mai Hiền cho biết, đến nay (thời điểm gặp phóng viên đầu tháng 9/2026), ông vẫn chưa nhận được số tiền từ bà Hằng. Điều ông mong muốn là phải bảo đảm quyền lợi mà tòa án đã phán quyết, trên cơ sở tôn trọng pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Tánh, Phó Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô cho biết, chính quyền địa phương cũng đã tiếp nhận phản ánh của ông Mai Hiền và đã có những hướng dẫn phù hợp với chức năng, thẩm quyền. Trách nhiệm thuộc về cơ quan thi hành án nên UBND xã cũng đã hướng dẫn các thủ tục cho ông Hiền. Bên cạnh đó, UBND xã cũng nhận được công văn của Phòng Thi hành án dân sự khu vực 4 - TP. Huế, nội dung về việc phối hợp thi hành án. Theo lãnh đạo UBND xã, qua kiểm tra, rà soát, thu thập hồ sơ, tài liệu có liên quan, UBND xã cung cấp một số thông tin cụ thể liên quan đến điều kiện thi hành án.

Ông Lê Ngọc Anh, Phó Trưởng Thi hành án dân sự TP. Huế cho biết, quá trình tổ chức thi hành án, cơ quan thi hành án đã áp dụng các biện pháp xác minh, khấu trừ một phần tiền và chi trả cho ông Hiền (hơn 1,8 triệu đồng). Qua quá trình áp dụng xác minh điều kiện thi hành án, hiện vợ chồng bà Nguyễn Thị Hằng và ông Mai Ngọc Kha đang có thửa đất bị ảnh hưởng thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp, khu phi thuế quan số 1 Chân Mây. Khi có phương án đền bù, cơ quan thi hành án sẽ phối hợp để thực hiện khấu trừ, bảo đảm thi hành án theo đúng bản án số 102/2024/DS-ST ngày 10/9/2024.