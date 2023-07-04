Nguyễn Hà Khánh Linh - nữ kiện tướng tuổi 18

Kiện tướng FIDE Nguyễn Hà Khánh Linh

Chơi cờ từ năm 6 tuổi

Kiện tướng FIDE Nguyễn Hà Khánh Linh quê ở phường Dương Nỗ, hiện đang là học sinh lớp 12 chuyên tin của Trường THPT chuyên Khoa học Huế. Một điều đặc biệt là Khánh Linh đã làm quen với môn thể thao trí tuệ cờ vua từ năm 6 tuổi trước khi biết chữ.

Ba của Khánh Linh là ông Nguyễn Quốc Bình, một thợ sửa chữa điện tử rất mê cờ vua. Cứ sau những giờ làm việc, ông tranh thủ mang bàn cờ vua ra trước hiên nhà và chơi cờ cùng đứa con trai. Cô bé Khánh Linh thường hay đứng cạnh để xem ba và anh trai mình chơi cờ. Cứ thế, Khánh Linh học thuộc các nước cờ từ bao giờ. Điều bất ngờ là chỉ sau một thời gian ngắn, cô bé đã có thể thắng ba và anh trai một cách dễ dàng.

Nhận thấy con gái có năng khiếu cờ vua, hàng ngày sau những buổi đi học, ông Nguyễn Quốc Bình đã kiên trì chở cô con gái út, khi ấy mới học lớp 1, đến học cờ vua ở Nhà Thiếu nhi Huế. Sau 2 năm theo học, Nguyễn Hà Khánh Linh đã bộc lộ năng khiếu vượt trội. Em liên tục giành giải nhất tại các giải cờ vua phong trào của huyện Phú Vang và tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) khi đại diện cho Trường Tiểu học Phú Thượng thi đấu.

Năm 2016, nhận thấy tài năng của em cần có một môi trường tốt hơn để phát triển, các thầy cô tại Nhà Thiếu nhi Huế đã khuyên gia đình tìm thầy giỏi để cô bé nâng cao trình độ thi đấu. Người thầy giỏi đó chính là HLV Nguyễn Phú - Trưởng bộ môn cờ vua thành phố Huế. Được học cờ vua với thầy Phú chính là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp thể thao của nữ kiện tướng FIDE Nguyễn Hà Khánh Linh.

Chỉ sau một năm theo học, Nguyễn Hà Khánh Linh đã được HLV Nguyễn Phú chọn đi thi đấu tại Giải cờ vua trẻ xuất sắc toàn quốc năm 2017. Tấm HCV quốc gia năm đó chính là bảo chứng để Khánh Linh được tuyển chọn vào đội tuyển cờ vua Huế. Một năm sau đó, năm 2018 em đại diện cho cờ vua Huế tham dự Giải cờ vua trẻ châu Á tổ chức tại Thái Lan. Lần đầu tiên tham dự một giải cờ vua quốc tế, nữ kỳ thủ nhí xứ Huế đã thi đấu rất xuất sắc ở các nội dung thi đấu dành cho nữ lứa tuổi U10: 1 HCV cá nhân nội dung cờ tiêu chuẩn, 1 HCV đồng đội nội dung cờ chớp, 1 HCB cá nhân nội dung cờ chớp, 1 HCĐ đồng đội nội dung cờ tiêu chuẩn. Với thành tích này, Khánh Linh đã giành suất tham dự Giải cờ vua trẻ thế giới năm 2018 tổ chức tại Tây Ban Nha. Tại giải đấu lớn này, em xuất sắc đứng ở vị trí thứ 5 nội dung cờ tiêu chuẩn nữ U10 thế giới.

Những năm sau đó, tại các Giải cờ vua trẻ châu Á năm 2019, 2022, 2023 nữ kỳ thủ tiếp tục khẳng định tên tuổi của mình trên đấu trường cờ vua châu lục và khu vực khi em tiếp tục giành HCV ở các giải trẻ châu Á và Đông Nam Á. Cùng với các giải quốc tế, Khánh Linh còn là nhà vô địch ở các giải trẻ cờ vua quốc gia từ năm 2017 đến năm 2025 mà em tham gia. Cuối năm 2025, tại Giải cờ vua trẻ châu Á cũng ở Thái Lan, Nguyễn Hà Khánh Linh đã giành 3 HCV đồng đội ở 3 nội dung cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp, 1 HCB cá nhân nội dung cờ chớp, 1 HCĐ cá nhân nội dung cờ tiêu chuẩn lứa tuổi U18.

“Cờ vua là niềm vui”

Gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ và phong thái luôn tự tin, nữ kiện tướng FIDE Khánh Linh chia sẻ rằng có hai kỷ niệm mà em nhớ nhất trong suốt hành trình 12 năm thi đấu cờ vua.

“Kỷ niệm vui nhất đó chính là tấm HCV cá nhân nội dung cờ tiêu chuẩn lứa tuổi U10 châu Á tại Thái Lan. Đó là lần đầu tiên em ra nước ngoài tham dự một giải cờ vua quốc tế. Nhưng vui nhất là em đã giành HCV trước một ván đấu. Theo thể thức thi đấu của giải là 9 ván đấu. Em đã thắng 6 ván, hòa 1 ván. Ở ván thứ 8 gặp một VĐV của Iran, em chỉ cần thắng là vô địch. Và em đã đánh thắng ván này để lần đầu tiên vô địch châu Á. Còn kỷ niệm buồn đó là tại Giải vô địch cờ vua quốc gia năm 2023, em thi đấu ván cuối cùng. Chỉ cần em đánh hòa thôi là Huế sẽ có huy chương. Nhưng em đã thua ván này…” - Khánh Linh kể.

Năm 2026 này, Khánh Linh đặt ra 2 mục tiêu quan trọng cho mình đó là thi đỗ vào một trường đại học thể dục thể thao và tiếp tục giành HCV châu Á để trở thành kiện tướng cờ vua quốc tế. Với em việc thi đấu cờ vua và học tập văn hóa luôn bổ trợ cho nhau.

Mỗi ngày, dù có bận rộn bài vở ở trường đến đâu nữ kỳ thủ cũng dành thời gian từ một tiếng đến tiếng rưỡi đồng hồ để chơi cờ trên internet. Ngược lại, từ kinh nghiệm trong thi đấu cờ vua, Khánh Linh luôn có lịch học tập các môn văn hóa một cách khoa học.

“Cờ vua đã mang cho em rất nhiều niềm vui và mở ra tương lai nên em sẽ mãi gắn bó với cờ vua. Trước mắt, em sẽ phấn đấu thành kiện tướng quốc tế rồi tương lai là đại kiện tướng quốc tế; sau này em sẽ học thật nhiều để trở thành huấn luyện viên cờ vua!” - Nguyễn Hà Khánh Linh khẳng định.