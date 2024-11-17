Khởi tranh giải vô địch cầu mây các đội tuyển xuất sắc Quốc gia 2025 tại Huế

Tranh tài sau lễ khai mạc

Quy tụ gần 200 VĐV nam, nữ đến từ 7 đội của các tỉnh thành, ngành trên cả nước (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Nghệ An, Đồng Nai, Vĩnh Long, Bắc Ninh và TP. Huế), tại giải, các VĐV tranh tài nội dung: Đội tuyển 4 nam, đội tuyển 3 nam, đội tuyển đôi nam, đội tuyển 4 nữ, đội tuyển 3 nữ và đội tuyển đôi nữ.

Ông Bùi Thanh Dũng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao cho hay, giải đấu là cơ hội để các VĐV đội tuyển tăng cường cọ xát, học hỏi cũng như đánh giá công tác đào tạo VĐV, qua đó có hướng tuyển chọn các VĐV xuất sắc bổ sung vào đội tuyển Quốc gia và tham gia các giải đấu của khu vực, quốc tế.

Cầu mây Huế vẫn còn non trẻ so với nhiều tỉnh, thành bạn khi bộ môn được thành lập vào năm 2021, cùng lực lượng VĐV còn khá mỏng. Dẫu vậy, với những thành tích đáng ghi nhận trong những năm gần đây, cũng như việc đăng ký tranh tài đầy đủ 6 nội dung tại giải lần này đã phần nào cho thấy những quyết tâm và tham vọng của cầu mây Huế.

Dự báo, với dàn VĐV nam, nữ có trình độ khá đồng đều, cầu mây Huế nhiều khả năng sẽ giành thành tích cao ở các nội dung: đội tuyển 3 nam, đội tuyển đôi nam và đội tuyển 4 nữ.

Giải kết thúc 17/9.