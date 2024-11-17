  • Huế ngày nay Online
Thể thao

Khởi tranh giải vô địch cầu mây các đội tuyển xuất sắc Quốc gia 2025 tại Huế

ClockThứ Hai, 15/09/2025 16:46
HNN.VN - Giải vô địch cầu mây các đội tuyển xuất sắc Quốc gia năm 2025 khai mạc chiều 15/9 tại quảng trường đối diện Trường THPT chuyên Quốc Học Huế. Giải đấu do Sở Văn hóa & Thể thao, Liên đoàn cầu mây Việt Nam phối hợp tổ chức.

Cầu mây & hành trình phía trướcGiải cầu mây các đội tuyển xuất sắc Quốc gia trở lại sau 4 năm vắng bóng

 Tranh tài sau lễ khai mạc

Quy tụ gần 200 VĐV nam, nữ đến từ 7 đội của các tỉnh thành, ngành trên cả nước (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Nghệ An, Đồng Nai, Vĩnh Long, Bắc Ninh và TP. Huế), tại giải, các VĐV tranh tài nội dung: Đội tuyển 4 nam, đội tuyển 3 nam, đội tuyển đôi nam, đội tuyển 4 nữ, đội tuyển 3 nữ và đội tuyển đôi nữ.

Ông Bùi Thanh Dũng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao cho hay, giải đấu là cơ hội để các VĐV đội tuyển tăng cường cọ xát, học hỏi cũng như đánh giá công tác đào tạo VĐV, qua đó có hướng tuyển chọn các VĐV xuất sắc bổ sung vào đội tuyển Quốc gia và tham gia các giải đấu của khu vực, quốc tế.

Cầu mây Huế vẫn còn non trẻ so với nhiều tỉnh, thành bạn khi bộ môn được thành lập vào năm 2021, cùng lực lượng VĐV còn khá mỏng. Dẫu vậy, với những thành tích đáng ghi nhận trong những năm gần đây, cũng như việc đăng ký tranh tài đầy đủ 6 nội dung tại giải lần này đã phần nào cho thấy những quyết tâm và tham vọng của cầu mây Huế.

Dự báo, với dàn VĐV nam, nữ có trình độ khá đồng đều, cầu mây Huế nhiều khả năng sẽ giành thành tích cao ở các nội dung: đội tuyển 3 nam, đội tuyển đôi nam và đội tuyển 4 nữ.

Giải kết thúc 17/9. 

HÀN ĐĂNG
 Từ khóa: cầu mâygiải cầu mâyVĐV cầu mâycầu mây huế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cầu mây & hành trình phía trước

Hiện tại, không phải cầu chinh, không phải Jujitsu và càng không phải bắn cung, mà cầu mây mới là bộ môn non trẻ nhất của thể thao Huế.

Cầu mây hành trình phía trước
Cầu mây từng bước đổi màu huy chương

Tuy còn rất non trẻ, nhưng cầu mây Thừa Thiên Huế đã cho thấy thực lực và sự phát triển. Với đội ngũ vận động viên (VĐV) trẻ và có chất lượng khá tốt, cầu mây Thừa Thiên từng bước đổi màu huy chương qua các giải đấu tham gia.

Cầu mây từng bước đổi màu huy chương
Cầu mây “trên cả mong đợi”

“Trên cả mong đợi” là phát biểu của HLV Lê Phú Vĩnh Long sau khi cầu mây Thừa Thiên Huế giành được 4 tấm huy chương, trong đó có 1 HCV tại Giải vô địch Cầu mây trẻ Quốc gia năm 2022, vừa khép lại tại Huế.

Cầu mây “trên cả mong đợi”

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top