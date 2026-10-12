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Thế giới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện thăm hỏi về trận động đất tại Panama

ClockThứ Hai, 12/10/2026 15:26
Được tin trận động đất ngày 9/10/2026 đã làm nhiều người bị thương, gây thiệt hại lớn đối với nhân dân Panama, ngày 11/10/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero.

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Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Ảnh: Reuters 

Trận động đất có độ lớn 7,5 xảy ra vào trưa 9/10 (giờ địa phương), với tâm chấn nằm cách thị trấn Tonosi thuộc tỉnh Los Santos khoảng 40 km về phía Tây Bắc. Theo Hệ thống Bảo vệ dân sự quốc gia Panama, trận động đất đã khiến ít nhất 27 người bị thương và 400 công trình bị hư hại. Các cơ quan chức năng Panama đang tiếp tục đánh giá thiệt hại và điều phối công tác ứng phó khẩn cấp.

Trận động đất đã gây thiệt hại tại nhiều khu vực, ảnh hưởng đến nhà ở, trường học, bệnh viện, đường sá và cầu cống, khiến một số cộng đồng bị cô lập do giao thông gián đoạn. Theo số liệu của Bộ Giáo dục Panama, 188 trường học trên cả nước bị ảnh hưởng.

Ngày 10/10, Panama đã ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm điều phối công tác cứu trợ và hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng sau trận động đất mạnh xảy ra tại nước này một ngày trước đó.

Bộ trưởng Phủ Tổng thống Panama, ông Juan Carlos Orillac, cho biết việc ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm bảo đảm các cơ quan chính phủ luôn trong trạng thái sẵn sàng và có đủ nguồn lực cần thiết để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.

Theo baochinhphu.vn
 Từ khóa: Tổng Bí thưChủ tịch nướcTô Lâm
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