  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Thượng viện Mỹ bác bỏ dự luật duy trì ngân sách chính phủ liên bang

ClockThứ Bảy, 20/09/2025 14:48
Với 44 phiếu thuận và 48 phiếu chống, kế hoạch của đảng Cộng hòa đã không đạt đủ 60 phiếu cần thiết để vượt qua “thủ tục tranh luận không giới hạn” (filibuster) tại Thượng viện.

Thượng viện Mỹ thông qua gói chính sách đối nội toàn diện của Tổng thống Trump

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN) 

Thượng viện Mỹ ngày 19/9 đã bác bỏ cả 2 dự luật của đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ về duy trì ngân sách chính phủ liên bang trong ngắn hạn.

Động thái này làm gia tăng nguy cơ chính phủ sẽ phải đóng cửa vào cuối tháng này.

Với 44 phiếu thuận và 48 phiếu chống, kế hoạch của đảng Cộng hòa - vốn được Hạ viện do đảng này kiểm soát thông qua trước đó cùng ngày với tỷ lệ 217 phiếu thuận và 212 phiếu chống - đã không đạt đủ 60 phiếu cần thiết để vượt qua “thủ tục tranh luận không giới hạn” (filibuster) tại Thượng viện.

Tương tự, một đề xuất cạnh tranh của đảng Dân chủ cũng không vượt qua ngưỡng trên để được thông qua tại Thượng viện khi chỉ nhận được 47 phiếu thuận và 45 phiếu chống.

Những thất bại này cho thấy sự chia rẽ sâu sắc giữa hai đảng và khiến Quốc hội chưa tìm được lối đi rõ ràng để tránh viễn cảnh chính phủ phải đóng cửa từ ngày 1/10, thời điểm bắt đầu tài khóa mới.

Với tỷ lệ số ghế của hai đảng hiện nay tại Thượng viện, mọi dự luật nhằm tránh việc chính phủ đóng cửa và tạo thêm thời gian cho các nghị sỹ thương lượng về thỏa thuận ngân sách dài hạn đều cần có sự ủng hộ lưỡng đảng mới có thể vượt qua ngưỡng 60 phiếu thông qua.

Trong trường hợp chính phủ phải đóng cửa, chỉ những dịch vụ bắt buộc như tuần tra biên giới, bưu điện và an sinh xã hội còn tiếp tục hoạt động. Các nhân viên liên bang, bao gồm cả quân đội, sẽ không được trả lương trong thời gian này.

Theo kế hoạch, hai viện Quốc hội Mỹ sẽ nghỉ lễ Rosh Hashanah (Năm mới của người Do Thái) trong tuần tới.

Ban đầu, Hạ viện dự định họp lại vào ngày 29 - 30/9 nhưng lãnh đạo đảng Cộng hòa - đảng kiểm soát Hạ viện - đã hủy kế hoạch này để gia tăng sức ép lên đảng Dân chủ trong cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện.

Hiện, Ủy ban Phân bổ ngân sách của Hạ viện và Thượng viện Mỹ đang đàm phán về việc bổ sung kinh phí an ninh trong dự luật chi tiêu cho tài khóa 2026./.

Theo vietnamplus.vn
 Từ khóa: Thượng viện Mỹbác bỏdự luậtngân sách
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tăng thu ngân sách gắn với tăng trưởng

Thuế TP. Huế đang tăng cường quản lý tốt nguồn thu, cơ sở thu, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, tình hình thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn… nhằm đảm bảo tăng thu ngân sách bền vững.

Tăng thu ngân sách gắn với tăng trưởng
Mỹ: Thâm hụt ngân sách tăng gần 20% dù doanh thu thuế quan nhiều hơn

Bộ Tài chính Mỹ ngày 12/8 cho biết thâm hụt ngân sách liên bang trong tháng 7/2025 tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 291 tỷ USD, dù nguồn thu từ thuế hải quan - nhờ các mức thuế quan do Tổng thống Donald Trump áp đặt - tăng thêm gần 21 tỷ USD. Nguyên nhân chính là chi tiêu ngân sách tăng nhanh hơn tốc độ tăng thu.

Mỹ Thâm hụt ngân sách tăng gần 20 dù doanh thu thuế quan nhiều hơn

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top