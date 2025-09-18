Thượng viện Mỹ bác bỏ dự luật duy trì ngân sách chính phủ liên bang

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thượng viện Mỹ ngày 19/9 đã bác bỏ cả 2 dự luật của đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ về duy trì ngân sách chính phủ liên bang trong ngắn hạn.

Động thái này làm gia tăng nguy cơ chính phủ sẽ phải đóng cửa vào cuối tháng này.

Với 44 phiếu thuận và 48 phiếu chống, kế hoạch của đảng Cộng hòa - vốn được Hạ viện do đảng này kiểm soát thông qua trước đó cùng ngày với tỷ lệ 217 phiếu thuận và 212 phiếu chống - đã không đạt đủ 60 phiếu cần thiết để vượt qua “thủ tục tranh luận không giới hạn” (filibuster) tại Thượng viện.

Tương tự, một đề xuất cạnh tranh của đảng Dân chủ cũng không vượt qua ngưỡng trên để được thông qua tại Thượng viện khi chỉ nhận được 47 phiếu thuận và 45 phiếu chống.

Những thất bại này cho thấy sự chia rẽ sâu sắc giữa hai đảng và khiến Quốc hội chưa tìm được lối đi rõ ràng để tránh viễn cảnh chính phủ phải đóng cửa từ ngày 1/10, thời điểm bắt đầu tài khóa mới.

Với tỷ lệ số ghế của hai đảng hiện nay tại Thượng viện, mọi dự luật nhằm tránh việc chính phủ đóng cửa và tạo thêm thời gian cho các nghị sỹ thương lượng về thỏa thuận ngân sách dài hạn đều cần có sự ủng hộ lưỡng đảng mới có thể vượt qua ngưỡng 60 phiếu thông qua.

Trong trường hợp chính phủ phải đóng cửa, chỉ những dịch vụ bắt buộc như tuần tra biên giới, bưu điện và an sinh xã hội còn tiếp tục hoạt động. Các nhân viên liên bang, bao gồm cả quân đội, sẽ không được trả lương trong thời gian này.

Theo kế hoạch, hai viện Quốc hội Mỹ sẽ nghỉ lễ Rosh Hashanah (Năm mới của người Do Thái) trong tuần tới.

Ban đầu, Hạ viện dự định họp lại vào ngày 29 - 30/9 nhưng lãnh đạo đảng Cộng hòa - đảng kiểm soát Hạ viện - đã hủy kế hoạch này để gia tăng sức ép lên đảng Dân chủ trong cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện.

Hiện, Ủy ban Phân bổ ngân sách của Hạ viện và Thượng viện Mỹ đang đàm phán về việc bổ sung kinh phí an ninh trong dự luật chi tiêu cho tài khóa 2026./.