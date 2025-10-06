Tham vọng của OpenAI đối mặt với thực tế đắt đỏ

Biểu tượng của Công ty OpenAI và ChatGPT trên màn hình ở Toulouse, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuy nhiên, việc đảm bảo nguồn tài chính khổng lồ này có thể là một thách thức lớn đối với "cha đẻ" của chatbot ChatGPT đình đám.

Các thỏa thuận mới nhất của OpenAI với Nvidia, Broadcom và AMD bao gồm cam kết đầy tham vọng về cung cấp tới 26 GW công suất tính toán – một con số gần bằng lượng điện cần thiết cho toàn bộ bang New York vào mùa Hè.

Citi ước tính rằng để đưa được một GW công suất tính toán vào hoạt động, một công ty cần phải chi tới 50 tỷ USD cho phần cứng, hạ tầng năng lượng và xây dựng trung tâm dữ liệu. Dựa trên giả định đó, nhà phân tích Chris Danely của Citi dự báo chi tiêu vào tư liệu sản xuất của OpenAI có thể lên tới 1.300 tỷ USD vào năm 2030.

Giám đốc điều hành (CEO) Sam Altman của OpenAI được cho là còn có những tham vọng táo bạo hơn trong nội bộ. Tờ The Information đưa tin vào cuối tháng 9/2025 rằng ông đã gợi ý công ty đang tìm cách triển khai 250 GW công suất tính toán vào năm 2033. Với giả định của Citi, tham vọng đó tương đương với chi phí lên tới 12.500 tỷ USD.

Nhưng không có gì đảm bảo rằng OpenAI sẽ có đủ vốn để trang trải các chi phí khổng lồ này. Trong khi chi phí của OpenAI được dự báo sẽ tăng vọt, Citi ước tính doanh thu của công ty vào năm 2030 sẽ chỉ đạt một phần nhỏ của con số đó – khoảng 163 tỷ USD.

Sự chênh lệch này đang làm dấy lên những lo ngại của Phố Wall về một “bong bóng” AI trên thị trường chứng khoán. Các chỉ số chính của Phố Wall đã tăng vọt lên các mức kỷ lục mới trong năm nay phần lớn nhờ sự lạc quan về công nghệ này. Nhưng mạng lưới đầu tư chằng chịt giữa các công ty hàng đầu trong ngành đã dẫn đến những lo ngại rằng nhu cầu về AI có thể đang bị thổi phồng.

OpenAI đã đưa ra những cam kết lớn về xây dựng hạ tầng AI toàn cầu từ trước khi công bố các thỏa thuận mới nhất với các nhà sản xuất chip. Hồi tháng Chín, công ty đã công bố một thỏa thuận trị giá 300 tỷ USD với nhà phát triển phần mềm Oracle như một phần của dự án hạ tầng AI có tên Stargate tại Mỹ. OpenAI cũng công bố các dự án hạ tầng Stargate hợp tác với Nvidia ở nước ngoài tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Na Uy. Công ty cũng đã cam kết chi 22 tỷ USD để mua công suất trung tâm dữ liệu từ CoreWeave, một nhà cung cấp nền tảng điện toán đám mây được Nvidia hậu thuẫn.

Thêm vào đó, không rõ liệu cơ sở hạ tầng điện của Mỹ có thể phát triển kịp thời để đáp ứng nhu cầu năng lượng khổng lồ của các dự án AI nêu trên hay không. Chính yếu tố này cũng có thể ngăn cản OpenAI thu lợi từ các khoản đầu tư của mình.

Nhà phân tích Stacy Rasgon của công ty quản lý tài sản Bernstein hồi đầu tháng 10 từng viết rằng: CEO Sam Altman có sức mạnh để đẩy sập nền kinh tế toàn cầu trong một thập kỷ, hoặc đưa tất cả đến “miền đất hứa”. Nhưng hiện tại, thế giới không biết điều gì sẽ xảy ra.