Nhật Bản cam kết góp 550 triệu USD cung cấp vaccine cho các nước đang phát triển

ClockThứ Tư, 20/08/2025 09:47
Ngày 19/8, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba cam kết nước này sẽ đóng góp 550 triệu USD trong 5 năm tới cho một tổ chức chịu trách nhiệm cung cấp vaccine cho trẻ em ở các nước đang phát triển.

Nghị sĩ Tetsuo Saito - người đứng đầu đảng Komeito, đối tác trong liên minh của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền - cho biết Thủ tướng Ishiba đã thông báo điều này trong cuộc họp tại Văn phòng Thủ tướng với tỷ phú Bill Gates, nhà sáng lập tập đoàn Microsoft.

Tỷ phú Bill Gates đồng sáng lập Quỹ Bill & Melinda Gates với mục đích nâng cao chăm sóc y tế và giảm nghèo đói trên toàn cầu. Trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nhật Bản, ông Bill Gates đã nhận được sự khích lệ về những nỗ lực của ông trong  việc thúc đẩy y tế toàn cầu.

Dự kiến, khoản đóng góp trên sẽ được công bố chính thức tại Hội nghị quốc tế Tokyo về phát triển châu Phi (TICAD), diễn ra tại thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa, từ ngày 20 - 22/8.

Theo baotintuc.vn
Phát triển nền kinh tế tập thể hiện đại, quy mô

Từ những tổ hợp tác, tổ liên kết (TLK) đến những hợp tác xã (HTX) quy mô lớn, nền kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố đang không ngừng ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh để có hướng đi bền vững, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn.

Phát triển nền kinh tế tập thể hiện đại, quy mô
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ ĐAN ĐIỀN LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025 - 2030
Tăng tốc phát triển dịch vụ - du lịch

Bình minh lên trên phá Tam Giang. Ở Cồn Tộc, vài nhóm du khách khoác áo phao, tay ôm mái chèo SUP, háo hức chờ khoảnh khắc được lướt nhẹ trên mặt nước mênh mang. Tiếng cười nói xen lẫn nhịp mái chèo khẽ khuấy làn nước, tạo nên bức tranh vừa sống động vừa thanh bình. Nhịp sống mới ấy đang ngày càng hiện hữu rõ nét ở “vùng đất mới” Đan Điền - xã vừa được thành lập trên cơ sở sáp nhập các địa phương ven phá giàu tiềm năng.

Tăng tốc phát triển dịch vụ - du lịch

