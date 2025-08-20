Nhật Bản cam kết góp 550 triệu USD cung cấp vaccine cho các nước đang phát triển

Nghị sĩ Tetsuo Saito - người đứng đầu đảng Komeito, đối tác trong liên minh của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền - cho biết Thủ tướng Ishiba đã thông báo điều này trong cuộc họp tại Văn phòng Thủ tướng với tỷ phú Bill Gates, nhà sáng lập tập đoàn Microsoft.

Tỷ phú Bill Gates đồng sáng lập Quỹ Bill & Melinda Gates với mục đích nâng cao chăm sóc y tế và giảm nghèo đói trên toàn cầu. Trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nhật Bản, ông Bill Gates đã nhận được sự khích lệ về những nỗ lực của ông trong việc thúc đẩy y tế toàn cầu.

Dự kiến, khoản đóng góp trên sẽ được công bố chính thức tại Hội nghị quốc tế Tokyo về phát triển châu Phi (TICAD), diễn ra tại thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa, từ ngày 20 - 22/8.