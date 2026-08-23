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Thế giới

Kêu gọi bảo đảm vận chuyển đường biển

ClockThứ Năm, 27/08/2026 10:20
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên liên quan tham gia và hợp tác xây dựng một cơ chế tạo dựng lòng tin nhằm bảo đảm việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu qua các “điểm nghẽn hàng hải” hiện nay.

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Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tấn công liên tục và sự gián đoạn giao thông hàng hải ở Eo biển Hormuz và Biển Đỏ đang hạn chế việc vận chuyển năng lượng, phân bón và các mặt hàng thiết yếu khác.

Trong cuộc xung đột ở Ukraine, các cuộc tấn công cũng đe dọa các tuyến vận chuyển quan trọng cho việc xuất khẩu dầu mỏ, ngũ cốc và các sản phẩm nông nghiệp.

Phát biểu với báo giới, ông Guterres nhấn mạnh: “Các cuộc khủng hoảng đang bóp nghẹt huyết mạch của thương mại toàn cầu và gây áp lực đặc biệt nặng nề lên hệ thống lương thực thế giới”.

Theo ông Guterres, Liên hợp quốc đang nỗ lực phát triển một cơ chế tạo dựng lòng tin thiết thực và có thời hạn, bảo đảm an toàn cho vận chuyển đường biển, ban đầu là phân bón và các nguyên liệu thô liên quan, sau đó có thể mở rộng sang các sản phẩm khác. Mục đích là giảm rủi ro, hỗ trợ vận chuyển có trật tự và dễ dự đoán hơn, giúp xây dựng lại lòng tin và giảm leo thang căng thẳng.

Đặc biệt, cơ chế này không có quyền cấp phép đi qua Eo biển Hormuz, hoặc thay đổi quyền và nghĩa vụ của bất kỳ quốc gia nào theo luật quốc tế. Quyết định chủ quyền vẫn hoàn toàn thuộc về các quốc gia tham gia và Liên hợp quốc đóng vai trò trung gian hòa giải trung lập.

https://nhandan.vn/keu-goi-bao-dam-van-chuyen-duong-bien-post984706.html

Theo nhandan.vn
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