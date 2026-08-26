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Thế giới

Iceland không nối lại đàm phán gia nhập EU

ClockThứ Ba, 01/09/2026 08:03
Thủ tướng Iceland Kristrun Frostadottir cho biết, chính phủ sẽ không tiếp tục đàm phán về việc Iceland gia nhập Liên minh châu Âu (EU), sau khi kết quả cuộc trưng cầu ý dân cho thấy đa số cử tri phản đối nối lại các cuộc đàm phán.

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Cử tri Iceland đi bỏ phiếu tại thủ đô Reykjavik. (Ảnh: TÂN HOA XÃ) 

Tại cuộc họp báo ngày 30/8, Thủ tướng Frostadottir khẳng định, kết quả trưng cầu ý dân được tôn trọng và sẽ không có thêm bất kỳ cuộc đàm phán gia nhập EU nào được tiến hành trong nhiệm kỳ của chính phủ hiện tại.

Vấn đề nêu trên đã được trao đổi với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và EU mong muốn duy trì hợp tác mạnh mẽ với Iceland.

Thủ tướng Frostadottir cho biết, dù không tiếp tục nỗ lực gia nhập EU song Iceland vẫn tăng cường quan hệ với Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA), cơ chế Iceland đã gia nhập từ năm 1994, cho phép tiếp cận thị trường chung EU mà không cần là thành viên “mái nhà chung EU”.

Theo kế hoạch, Bộ trưởng Ngoại giao Iceland sẽ chủ trì cuộc họp Ủy ban Đối ngoại để quyết định việc Iceland có chính thức rút đơn xin gia nhập EU hay không. Trước đó, trong cuộc trưng cầu ý dân ngày 29/8, đa số cử tri Iceland không đồng ý khởi động lại đàm phán gia nhập EU sau 13 năm gián đoạn.

Theo kết đài RUV của Iceland, 52,8% số cử tri phản đối đàm phán, trong khi 47,2% số cử tri ủng hộ.

Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 82,5%, cao nhất kể từ cuộc bầu cử Quốc hội tháng 4/2009. Iceland nộp đơn xin gia nhập EU năm 2009 và chính thức khởi động đàm phán năm 2010.

Tuy nhiên, tiến trình đàm phán bị đình chỉ năm 2013. Vấn đề gia nhập EU được đưa trở lại chương trình nghị sự khi chính phủ Thủ tướng Frostadottir lên nắm quyền năm 2024.

https://nhandan.vn/iceland-khong-noi-lai-dam-phan-gia-nhap-eu-post985709.html?gidzl=4ERtMA-0bcyI-_vOe9QLQXZx-5gypSTj0lpy3xgUapm7ywW9wv_2CGNwhW2zcSKo1l-b0M6ALLa0gu2RRG

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Icelandnối lạiđàm phángia nhậpEU
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