Bình hút lộc gốm sứ Bát Tràng loại 1 - gốm sứ Phúc Lộc Viên Minh

Trải qua hàng trăm năm hình thành và phát triển, Làng cổ Bát Tràng không chỉ là cái nôi của gốm sứ Việt Nam, mà còn là nơi lưu giữ tinh hoa văn hóa, tín ngưỡng và phong thủy Á Đông. Trong dòng chảy ấy, Bình Hút Lộc – Bình Hút Tài Lộc của Gốm Sứ Phúc Lộc Viên Minh đang ngày càng được giới sành gốm, doanh nhân và gia đình Việt tin chọn như một biểu tượng của tài lộc, thịnh vượng và phúc khí lâu bền.

Bình hút lộc - bình hút tài lộc là gì? Vì sao ngày càng được ưa chuộng?

Bình Hút Lộc, hay còn gọi là Bình Hút Tài Lộc, là vật phẩm phong thủy có hình dáng đặc trưng: miệng nhỏ – cổ thắt – thân phình lớn – đáy vững. Đây là kết cấu được các nghệ nhân Gốm Sứ Bát Tràng nghiên cứu và hoàn thiện qua nhiều thế hệ.

Theo quan niệm phong thủy, miệng bình nhỏ giúp thu hút tài khí, thân bình lớn giúp tích trữ của cải, còn đáy bình vững chắc tượng trưng cho nền tảng ổn định, tài lộc không thất thoát. Chính vì vậy, Bình Hút Tài Lộc thường được trưng bày tại phòng khách, phòng làm việc, quầy thu ngân hoặc phòng thờ gia tiên.

Không chỉ mang ý nghĩa phong thủy, Bình Hút Lộc ngày nay còn là tác phẩm nghệ thuật gốm sứ, thể hiện trình độ tạo hình, kỹ thuật men và tay nghề vẽ thủ công của nghệ nhân Bát Tràng.

Ảnh minh họa: Bình Hút Lộc gốm sứ Bát Tràng - dáng cổ điển, họa tiết thủ công

Gốm sứ Phúc Lộc Viên Minh – Địa chỉ mua bình hút lộc uy tín tại Bát Tràng

Giữa thị trường gốm sứ đa dạng, thật – giả lẫn lộn, Gốm Sứ Phúc Lộc Viên Minh khẳng định vị thế bằng sự minh bạch về nguồn gốc và cam kết về chất lượng.

Toàn bộ sản phẩm Bình Hút Lộc tại Gốm Sứ Phúc Lộc Viên Minh đều là:

● Gốm Sứ Bát Tràng chính gốc, sản xuất trực tiếp tại lò

● Gốm sứ hàng loại 1, đạt tiêu chuẩn cao về xương gốm, men và họa tiết



● Có giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ rõ ràng

● Gắn tem xác thực hàng loại 1 chống hàng giả, hàng nhái

● Áp dụng chế độ bảo hành sản phẩm trọn đời, hiếm có trên thị trường

Điểm đáng quý là mỗi chiếc Bình Hút Tài Lộc tại đây đều được kiểm duyệt kỹ lưỡng trước khi đến tay khách hàng, từ độ dày xương gốm, độ trong của men đến từng nét vẽ thủ công.

Ảnh minh họa: Chứng nhận Gốm Sứ Bát Tràng cao cấp hàng loại 1 của Gốm Sứ Phúc Lộc Viên Minh

Tặng bình hút lộc - Món quà phong thủy mang giá trị bền lâu

Trong đời sống hiện đại, xu hướng tặng quà không chỉ dừng lại ở hình thức, mà còn chú trọng ý nghĩa và chiều sâu tinh thần. Chính vì vậy, Bình Hút Lộc Gốm Sứ Bát Tràng ngày càng được lựa chọn làm quà tặng cao cấp.

Tặng Bình Hút Lộc mang hàm ý:

● Chúc tiền tài sung túc, công việc hanh thông

● Mong gia đạo êm ấm, phúc khí đủ đầy



● Gửi gắm lời chúc làm ăn phát đạt, bền vững dài lâu

Sản phẩm đặc biệt phù hợp để tặng vào các dịp:

● Tân gia, về nhà mới

● Khai trương cửa hàng, công ty, văn phòng



● Đầu năm mới, lễ Tết

● Quà biếu đối tác, lãnh đạo, người thân

Một chiếc bình hút tài lộc gốm sứhàng loại 1 từ Gốm Sứ Phúc Lộc Viên Minh không chỉ là món quà sang trọng, mà còn là biểu tượng của sự trân trọng và đẳng cấp.

Ảnh minh họa: Bình Hút Lộc trưng bày trong không gian nghệ thuật cao cấp

Kết luận

Giữa nhịp sống hiện đại, khi con người ngày càng coi trọng yếu tố tinh thần và phong thủy, Bình Hút Lộc – Bình Hút Tài Lộc Gốm Sứ Bát Tràng trở thành lựa chọn vừa mang giá trị văn hóa, vừa thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế.

Với uy tín lâu năm, chất lượng gốm sứ hàng loại 1, nguồn gốc rõ ràng và bảo hành trọn đời, Gốm Sứ Phúc Lộc Viên Minh không chỉ bán một sản phẩm gốm, mà còn trao gửi niềm tin vào tài lộc, phúc khí và sự bền vững theo năm tháng.

