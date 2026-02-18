12 thí sinh Việt Nam lên đường dự Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48-2026

Đoàn Việt Nam xuất quân tham dự Kỳ thi kỹ năng nghề thế giới năm 2026. (Ảnh: ĐTT)

Phát biểu tại lễ xuất quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân cho biết, kỳ thi năm nay có nhiều bài toán và cách tiếp cận công nghệ mới. Đây cũng là dịp để Đoàn Việt Nam tiếp cận những xu hướng về trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và công nghệ đang tác động trực tiếp đến đào tạo kỹ năng cho người lao động.

Theo Thứ trưởng Lê Quân, kết quả của kỳ thi không nên chỉ được nhìn qua huy chương hay chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc. Giá trị còn nằm ở những kiến thức, kinh nghiệm mà các thí sinh, chuyên gia, giáo viên có thể mang lại cho các cơ sở đào tạo Việt Nam.

Từ việc tham dự kỳ thi, Thứ trưởng Lê Quân cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang nghiên cứu quy chế đào tạo và đánh giá tốt nghiệp giáo dục nghề nghiệp theo hướng coi trọng hơn việc đánh giá kỹ năng của học sinh, sinh viên khi kết thúc chương trình.

Theo lãnh đạo Bộ, trong công tác đào tạo nghề, giáo viên phải nắm được thị trường lao động đang cần những kỹ năng nào để xây dựng chương trình, giáo trình và tổ chức đào tạo phù hợp. Người học ra trường cũng không dừng ở việc có bằng trung cấp, cao đẳng hay trung học nghề, mà phải có trình độ và kỹ năng để làm việc, tiếp cận công nghệ mới và học tập trong suốt quá trình làm nghề.

Thứ trưởng Lê Quân đề nghị sau kỳ thi, các chuyên gia, thí sinh và thành viên đoàn tổng kết những nội dung học hỏi được, từ bài thi, phương pháp huấn luyện đến cách tổ chức, đánh giá kỹ năng để chia sẻ với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48-2026 diễn ra tại Thượng Hải từ ngày 16 đến 27/9, dự kiến quy tụ hơn 1.400 thí sinh đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 64 nghề.

Việt Nam có 12 thí sinh dự thi 11 nghề, bao gồm: Cơ điện tử, Điện lạnh, Thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD, Công nghệ thời trang, Năng lượng tái tạo, Phay CNC, Tiện CNC, Sơn ô-tô, Chăm sóc sức khỏe và xã hội, Lắp đặt điện và Công nghệ xe cơ giới hạng nặng.

Báo cáo tại lễ xuất quân, Phó Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên Lê Thị Hằng cho biết quá trình chuẩn bị năm nay có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp sở hữu công nghệ sản xuất hiện đại. Ở một số nghề, thí sinh được huấn luyện trên máy móc, thiết bị gần với môi trường sản

Hai nghề Phay CNC và Tiện CNC được phối hợp huấn luyện với Công ty Trách nhiệm hữu hạn DENSO Việt Nam. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng đảm nhận ba nghề Thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD, Cơ điện tử và Điện lạnh. Nghề Công nghệ xe cơ giới hạng nặng có sự phối hợp giữa Công ty Thiết bị Máy xây dựng HD Hyundai và Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I; nghề Sơn ô-tô được huấn luyện tại Trường trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội.

Ở một số nghề, trang thiết bị và môi trường huấn luyện trong nước chưa hoàn toàn tương thích với điều kiện thi quốc tế. Ngoài chuyên môn, các thí sinh còn chuẩn bị về thể lực, ngoại ngữ, tâm lý và kinh nghiệm thi đấu.

Hiệu trưởng Trường trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội Trần Việt Hùng cho rằng kỹ năng nghề vững vàng được tạo nên từ quá trình rèn luyện bền bỉ, từ từng thao tác, ý thức kỷ luật, an toàn đến tác phong nghề nghiệp.

Theo ông Hùng, những gì thí sinh, chuyên gia và giáo viên tiếp cận được tại kỳ thi, từ chuẩn nghề nghiệp đến phương pháp huấn luyện, cần được đưa trở lại nhà trường để điều chỉnh nội dung và cách đào tạo.

Năm 2026 đánh dấu lần thứ 10 Việt Nam tham dự Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới. Ngay từ lần đầu góp mặt tại Nhật Bản năm 2007, các thí sinh Việt Nam đã giành huy chương ở những nghề như Giải pháp phần mềm công nghệ thông tin, Phay CNC, Tiện CNC cùng nhiều chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc. Gần đây nhất, tại kỳ thi năm 2024 ở Pháp, Việt Nam giành một Huy chương Đồng nghề Phay CNC và ba chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc.

Đoàn Việt Nam lên đường sang Thượng Hải từ ngày 16/9 và dự kiến trở về ngày 28/9/2026.

https://nhandan.vn/12-thi-sinh-viet-nam-len-duong-du-ky-thi-ky-nang-nghe-the-gioi-lan-thu-48-2026-post988736.html