Doanh nghiệp lữ hành và “cuộc chơi” du lịch tự túc

Khách ở TP. Hồ Chí Minh trải nghiệm làm hương ở làng hương Thủy Xuân.

Khách du lịch tự túc tăng mạnh

Quan sát trong kỳ nghỉ lễ 2/9 vừa qua, dễ dàng nhận thấy, tại các điểm du lịch ở Huế, lượng khách du lịch tự túc tăng mạnh. Rất nhiều nhóm bạn trẻ, gia đình đến Huế bằng phương tiện cá nhân hoặc đi máy bay, tàu hỏa rồi tự chủ động lịch trình khám phá.

Ông Đỗ Ngọc Cơ, Chủ tịch Hội Lữ hành, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Xanh Việt cho biết: “Trái với lượng khách du lịch tự túc tăng mạnh, lượng khách đi theo tour lữ hành lại ngày càng ít hơn. Điều này phản ánh sự chuyển dịch lớn trong nhu cầu du lịch của du khách”.

Những năm gần đây, du lịch tự túc ngày càng phát triển, nhất là trong nhóm khách trẻ, các gia đình ít người và khách quốc tế. Nhờ sự hỗ trợ của công nghệ, du khách có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin, đặt vé máy bay, phòng lưu trú, thuê phương tiện và lựa chọn các điểm tham quan thông qua những nền tảng trực tuyến.

Chị Trần Ngọc Minh Thy, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: “Từ TP. Hồ Chí Minh ra Huế, mình chọn du lịch tự túc. Lý do đơn giản vì hiện nay trên mạng đã có nhiều chia sẻ, gợi ý từ những người đi trước. Điều này giúp mình có thể tự lên kế hoạch, chủ động lựa chọn điểm đến, thời gian và các dịch vụ phù hợp với nhu cầu cá nhân, thay vì phải theo một lịch trình cố định của các đơn vị lữ hành”.

Theo đại diện các doanh nghiệp lữ hành, tình hình du lịch năm 2026 càng cho thấy rõ xu hướng du lịch tự túc tăng nhanh. Ông Trần Xuân Nam, Giám đốc Công ty TNHH MTV Restour trăn trở: “Mặc dù lượng khách đến Huế năm nay tăng mạnh nhưng ở thị trường nội địa, lượng khách tự túc lại chiếm ưu thế, có thời điểm chiếm hơn 80%. Đây cũng là một thách thức lớn đặt ra, đòi hỏi các doanh nghiệp lữ hành phải thích ứng”.

Thực tế, không riêng Huế, du lịch tự túc đã trở thành một xu hướng chung, cả với khách nội địa lẫn khách quốc tế. Đặc biệt, sau đại dịch COVID-19, du khách càng ưu tiên sự linh hoạt, an toàn, tính cá nhân hóa và mong muốn hòa mình vào đời sống bản địa. Xu hướng này cũng đang diễn ra ở nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore. Ngay cả người Việt Nam đi du lịch nước ngoài, những người có ngoại ngữ tốt cũng tận dụng sự hỗ trợ của công nghệ để đi du lịch tự túc. Xu hướng này đang đặt ra yêu cầu mới đối với các doanh nghiệp lữ hành trong việc đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ và thích ứng với thị trường.

Để lữ hành không đứng ngoài cuộc

Trong phát triển du lịch, xu hướng du lịch tự túc không hẳn làm giảm nguồn lợi cho điểm đến. Khách du lịch tự túc thường có thời gian lưu trú dài hơn, mức chi tiêu đa dạng hơn và sử dụng nhiều loại hình dịch vụ như lưu trú, ẩm thực, vận chuyển, mua sắm, vui chơi, trải nghiệm văn hóa. Chính điều đó giúp dòng tiền lan tỏa rộng đến cộng đồng địa phương, từ các hộ kinh doanh nhỏ, homestay, nhà hàng, làng nghề đến nông dân và nghệ nhân. Điều này cũng góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương.

Hiện nay, xu hướng du lịch tự túc tác động lớn đến lữ hành nhưng không làm mất đi vai trò của các công ty lữ hành. Trái lại, đây có thể là động lực để doanh nghiệp thay đổi phương thức hoạt động, nâng cao năng lực tư vấn và chuyển sang cung cấp các giải pháp du lịch phù hợp với từng khách hàng, đáp ứng xu hướng du lịch hiện đại.

Để linh hoạt thích ứng với sự thay đổi trong nhu cầu của du khách, các doanh nghiệp lữ hành cần chuyển từ việc cung cấp tour trọn gói sang những sản phẩm linh hoạt, được thiết kế theo từng nhóm khách hàng. Hiện nay, khách có thể tự thực hiện một phần hành trình nhưng cũng đồng thời sử dụng dịch vụ lữ hành ở những khâu cần thiết. Do đó, doanh nghiệp lữ hành có thể triển khai các gói dịch vụ riêng lẻ như đặt vé, đặt phòng, thuê xe, xây dựng lịch trình, cung cấp hướng dẫn viên theo ngày hoặc tổ chức những tour trải nghiệm ngắn.

Bà Ngô Hoàng Nguyên Anh, Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch iVietNam cho rằng, xu hướng du lịch tự túc là tất yếu và điều mà các doanh nghiệp lữ hành cần làm là tìm giải pháp đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Trong đó, việc nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm và trải nghiệm độc đáo, khác biệt cũng là một hướng đi phù hợp.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh, các website, mạng xã hội và các nền tảng đặt dịch vụ trực tuyến trở thành những kênh quan trọng để doanh nghiệp tiếp cận, tư vấn và chăm sóc khách hàng. Từ đó, doanh nghiệp có thể nắm bắt tốt hơn nhu cầu của từng nhóm khách, đưa ra những sản phẩm được cá nhân hóa.

Ông Vũ Văn Chương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch, Chủ tịch Chi hội Du lịch cộng đồng thành phố cho rằng, một trong những định hướng cần quan tâm là chuyển mạnh từ tư duy “bán tour” sang “bán trải nghiệm”. Doanh nghiệp có thể chuyển từ bán tour trọn gói sang đồng hành cùng du khách trong việc thiết kế và trải nghiệm hành trình.

“Chúng tôi đang khảo sát và phối hợp với người dân ở nhiều địa phương như Hóa Châu, Khe Tre, A Lưới… để phát triển các sản phẩm, dịch vụ du lịch cộng đồng hấp dẫn, mới lạ. Việc liên kết với các điểm du lịch cộng đồng, làng nghề, cơ sở ẩm thực và các đơn vị cung cấp dịch vụ tại địa phương là hướng đi rất triển vọng vì đáp ứng nhu cầu của du khách hiện nay”, ông Chương cho biết thêm.