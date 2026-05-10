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ClockThứ Bảy, 17/10/2026 18:53

Mùa cá ngát về bờ

HNN - Từ khoảng cuối tháng 7 đến đầu tháng 10, khi mùa cá ngát bắt đầu rộ, ngư dân vùng biển lại tranh thủ con nước thả lưới, kéo rùng, kiếm thêm thu nhập.

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 Từ những mẻ lưới gần bờ, cá ngát góp thêm hương vị mặn mòi, thơm ngon cho bữa cơm gia đình.

Theo tay lưới ra biển

Với anh Phan Thể, một ngư dân trẻ ở xã Vinh Lộc, thả lưới ven bờ vừa là công việc, vừa là niềm vui gắn với đời sống ngư dân. Anh kể: “Cái hay của thả lưới ven bờ là không phải chờ đủ bạn chài, không cần theo một chuyến biển kéo dài, tôi có thể tự chọn thời điểm, thả một lần hay nhiều lần rồi trở về trong ngày”.

Khi đến mùa cá ngát, chiếc áo phao là vật dụng gắn bó với anh nhất. Anh chia sẻ: “Một tay lưới dài khoảng 80 - 100 mét và có khoảng 5kg chì nên khá nặng. Dù bơi giỏi nhưng người thả cũng cần mặc áo phao để bảo đảm an toàn khi vượt sóng, bơi dần ra vùng biển có độ sâu khoảng ngang ngực hoặc hơn”.

Sau khi nhắm hướng, chọn vị trí, anh Thể bắt đầu thả lưới. Nhìn từ trên bờ, công việc thả lưới có vẻ nhẹ nhàng. Nhưng để tấm lưới nằm đúng chỗ lại cần không ít kinh nghiệm. Ngoài việc quan sát hướng sóng, dòng chảy, từng đoạn lưới được rải xuống nước còn phải được tính toán kỹ lưỡng để đón hướng cá ngát di chuyển gần bờ. Chỉ cần lưới bị nước đẩy lệch, khả năng cá mắc lưới cũng giảm đi đáng kể.

Những người có kinh nghiệm thường chọn lúc sáng sớm hoặc từ 2 - 3 giờ chiều để thả lưới. Theo anh Ngọc, một ngư dân trẻ khác, đây cũng là khoảng thời gian được cho là thuận lợi hơn về con nước và hoạt động của cá ngát.

Tùy theo từng loại cá, ngư dân lựa chọn loại lưới phù hợp. Với cá ngát, ngư dân thường sử dụng lưới ba màng. “Lưới này gồm ba lớp được đan chồng lên nhau và phải là loại được ngư dân đan mới bền và cho hiệu quả cao. Phía dưới lưới có chì để giữ lưới nằm sát đáy nước. Giá mỗi tay lưới dao động từ 750 ngàn đến gần 1 triệu đồng và có thể sử dụng qua nhiều mùa”, anh Ngọc thông tin thêm.

Thêm thu nhập từ “lộc biển”

Theo ông Nguyễn Vương, một ngư dân lớn tuổi, hiệu quả đánh bắt cá còn phụ thuộc vào cách sử dụng, riêng với cá ngát thì lại cần có thêm một kỹ năng khác. Cá ngát có ngạnh lưng và hai ngạnh ngực nhọn chứa độc. Khi cá mắc vào lưới, việc gỡ cá phải thật cẩn thận, vừa tránh để ngạnh đâm vào tay, vừa tránh làm lưới bị rách do ngạnh.

Sau gần 1 giờ chờ đợi, tay lưới thả gần bờ sẽ được thu lên. Có chuyến cá ngát mắc dày, cũng có chuyến chỉ lác đác vài con. Trung bình mỗi đợt thả lưới có thể thu được từ 2 - 3kg cá. Nếu may mắn gặp đàn cá và con nước thuận lợi, sản lượng có thể gấp 3, gấp 4. Nhưng cũng không hiếm những mẻ lưới chỉ mang về vài con cá nhỏ.

Hiện nay, tùy kích thước, giá cá ngát dao động từ 50 - 80 nghìn đồng/kg. Với những người thả lưới gần bờ, khoản tiền thu được từ cá giúp họ có thêm thu nhập mà vẫn chủ động được thời gian, không phải đầu tư cho những chuyến biển dài ngày.

Không chỉ thả lưới ven bờ, đây cũng là thời điểm nhiều nhóm ngư dân tổ chức kéo lưới rùng để đánh bắt cá ngát. Ông Trần Hùng, ngư dân có hơn 30 năm kinh nghiệm nghề biển cho biết: “Mùa này, nghề lưới rùng cần sự phối hợp nhịp nhàng của cả nhóm bởi con nước mạnh, sóng lớn. Khi gặp đúng luồng cá, mỗi chuyến có thể thu về hàng chục, thậm chí cả trăm kg cá ngát cùng nhiều loại cá khác”.

Từ biển lên bờ, cá ngát nhanh chóng trở thành mặt hàng được nhiều người dân tìm mua. Thịt cá đậm đà, thơm ngon, nhất là khi được nấu lẩu, um măng, nướng hay nấu canh chua.

Mùa cá ngát về mang theo niềm vui khi cá đầy lưới nhưng cũng có những buổi ngư dân trở về với sản lượng ít ỏi. Dẫu vậy, những tay lưới ven bờ vẫn đều đặn được thả xuống theo từng con nước, mang về nguồn thực phẩm tươi ngon và thêm một khoản thu nhập cho người dân vùng biển.

Mai Huế
 Từ khóa:
Mùacá ngátvề bờ
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