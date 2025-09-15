Lối đi chung đừng xem là của riêng

Cổng dẫn vào ngôi nhà của bà Ngân bị các hộ dân rào chắn bằng các vật dụng và thép B40

Người dân kêu cứu vì bị bịt lối đi

Theo đơn trình bày, gia đình bà Ngân hiện sở hữu thửa đất số 132, tờ bản đồ số 7, tại kiệt 25 đường Hà Nội. Tuy nhiên, từ khi bà Ngân xây dựng nhà trong khuôn viên khu đất đến nay, bà liên tục bị một số hộ dân sinh sống phía trong kiệt ngăn cản việc đi lại. Những hộ này cho rằng kiệt 25 là lối đi nội bộ của riêng họ, không phải đường chung, nên dựng rào chắn bằng lưới B40 và xe bán hàng chặn ngay cổng ra vào của gia đình bà.

Qua khảo sát thực địa, phóng viên ghi nhận ngay trước cổng sắt của gia đình bà Ngân là một chiếc xe bán đồ ăn cùng các vật dụng, thép B40 chắn lối đi. Điều này khiến gia đình bà dù ngôi nhà sắp hoàn thiện nhưng không thể thuận tiện ra vào bằng tuyến kiệt 25.

Ông Trần Đức Minh (trú tại số 25B Hà Nội) cho biết: Gia đình ông và các hộ dân xung quanh đã sinh sống ở đây từ năm 1976, tự bỏ tiền mua đất và cho rằng con kiệt này là sở hữu chung của 3 gia đình, không thuộc quyền sử dụng của bà Ngân. Vì vậy, họ kiên quyết phản đối việc bà Ngân mở lối đi ra kiệt.

Trước phản ánh của công dân, UBND phường Thuận Hóa đã vào cuộc kiểm tra, xác minh. Ngày 16/8/2025, UBND phường ban hành văn bản, trong đó nêu rõ: thửa đất số 131, 132 của ông Nguyễn Thanh Huỳnh và bà Nguyễn Thị Thu Ngân có cạnh tiếp giáp đường kiệt, việc mở cửa đi ra kiệt là phù hợp với quy định pháp luật. Cùng với đó, hồ sơ địa chính cũng thể hiện rõ tuyến kiệt này là đất giao thông do Nhà nước quản lý qua nhiều thời kỳ, không thuộc sở hữu cá nhân. Vì vậy, việc một số hộ dân dựng rào B40, chắn lối đi chung là hành vi vi phạm pháp luật. Trước đó, ngày 5/8/2025, UBND phường đã lập biên bản và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hộ vi phạm.

Ông Dương Đăng Khoa, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Thuận Hóa cho biết: “Trước sự việc nói trên, chúng tôi đã nhiều lần vận động các hộ tự nguyện tháo dỡ vật cản, song đến nay vẫn chưa chấp hành. Nếu các hộ tiếp tục cố tình vi phạm, Trung tâm sẽ tham mưu UBND phường ra quyết định cưỡng chế, trả lại lối đi chung cho gia đình bà Ngân và đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn”.

Trả lại công bằng, lập lại trật tự đô thị

Cùng với trả lời đơn trình bày của bà Ngân, ngày 16/8, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thuận Hóa có Công văn số 1263 trả lời đơn kiến nghị của ông Trần Đức Minh, bà Nguyễn Thị Hồng Tư, bà Nguyễn Thị Minh Phương, trú tại 25, 25B và 25C đường Hà Nội, phường Thuận Hóa liên quan đến việc sử dụng lối đi (đường kiệt) vào nhà đất tại 25, 25B và 25C đường Hà Nội. Theo đó, Công văn số 1263 trả lời đơn kiến nghị của các hộ dân như sau: Căn cứ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hồ sơ địa chính qua nhiều thời kỳ, tuyến kiệt 25 Hà Nội là đất giao thông công cộng, chưa được đánh số chính thức. Đồng thời, đề xuất UBND phường tiến hành đánh số kiệt và số nhà mới cho các hộ sinh sống tại đây nhằm đảm bảo công tác quản lý đô thị, cũng như đưa tuyến kiệt này vào kế hoạch đầu tư hệ thống thoát nước trong năm 2026, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Theo luật sư Lê Thị Trà My (Công ty Luật Hợp danh Thiên Hà), hồ sơ địa chính từ năm 1952 đã thể hiện kiệt 25 là lối đi chung, không thuộc quyền sử hữu của bất kỳ cá nhân nào. Các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp sau này đều ghi rõ tuyến kiệt là đường giao thông. Do đó, việc một số hộ dân cho rằng đây là kiệt nội bộ và tự ý bịt lối đi là không có cơ sở pháp lý.

Nghị định 123/2024/NĐ-CP, ngày 4/10/2024 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (có hiệu lực từ ngày ký) quy định rõ: “Hành vi cản trở bằng việc đưa vật liệu, đồ đạc lên thửa đất gây khó khăn cho người khác sử dụng có thể bị phạt từ 1 đến 3 triệu đồng. Hành vi dựng tường, rào chắn, gây cản trở quyền sử dụng đất của người khác có thể bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng, kèm theo biện pháp khắc phục là buộc khôi phục hiện trạng ban đầu”. Như vậy, hành vi của các hộ dân tại kiệt 25 Hà Nội là vi phạm quy định pháp luật.

Từ vụ việc nêu trên có thể thấy, tranh chấp liên quan đến lối đi chung vẫn còn tồn tại ở một số địa bàn dân cư. Nếu không được giải quyết thấu tình, đạt lý, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của người dân mà còn gây mất đoàn kết trong cộng đồng. Trong trường hợp này, chính quyền địa phương đã thể hiện vai trò tích cực khi sớm vào cuộc xác minh, đưa ra quyết định xử phạt và có kế hoạch cưỡng chế nếu người vi phạm không chấp hành. Tuy nhiên, để sự việc sớm đi vào ổn định, các hộ dân liên quan cần tự giác tháo dỡ vật cản, tôn trọng quyền lợi hợp pháp của người khác; đồng thời hãy gìn giữ tình làng nghĩa xóm và mối quan hệ trong cùng một tuyết kiệt.