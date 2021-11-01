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ClockThứ Ba, 06/10/2026 14:24

Đường gập ghềnh, dân thấp thỏm

HNN - Đường Đại Nam là tuyến giao thông kết nối nhiều khu dân cư và các điểm du lịch trên địa bàn phường Thủy Xuân, có lượng phương tiện lưu thông khá lớn. Tuy nhiên, nhiều đoạn đường xuống cấp, mặt đường hư hỏng, thiếu hệ thống thoát nước, ảnh hưởng đến việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

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 Người dân đặt cảnh báo ổ gà, ổ voi.

Đường Đại Nam dài khoảng 5km, điểm đầu giáp đường Minh Mạng, điểm cuối giáp sông Hương, đi qua các tổ dân phố 1, 2, 3 của phường Thủy Xuân. Tuyến đường kết nối với nhiều điểm du lịch như: Lăng vua Khải Định, hồ Thủy Tiên, đồi Thiên An và các cơ sở lưu trú tại khu vực làng Châu Chữ. Vì vậy, ngoài phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, mỗi ngày tuyến đường còn có nhiều xe chở khách du lịch và phương tiện vận chuyển hàng hóa lưu thông.

Ghi nhận của PV, hiện nay, đoạn đầu tuyến dài khoảng 1km có nhiều vị trí mặt đường hư hỏng, gồ ghề; xuất hiện ổ gà, ổ voi. Trên tuyến chưa có hệ thống thoát nước hoàn chỉnh nên khi trời mưa, nước từ hai bên tràn xuống mặt đường, gây khó khăn cho việc lưu thông, nhất là xe máy.

Ông Hồ Văn Trung (tổ dân phố 1, phường Thủy Xuân) cho biết, mặt đường hư hỏng đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của người dân, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. “Trên tuyến đường này thỉnh thoảng cũng xảy ra tai nạn. Có người bị nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhẹ thì trầy xước chân tay. Chứng kiến tình trạng đó, chúng tôi khá lo”, ông Trung chia sẻ.

Với những người thường xuyên di chuyển qua tuyến đường Đại Nam, các vị trí hư hỏng càng tiềm ẩn nguy hiểm, nhất là khi trời mưa, tầm nhìn hạn chế. Anh Nguyễn Hữu Hiếu, một tài xế công nghệ cho biết, anh vừa bị tai nạn khi lưu thông trên tuyến đường này, may mà chỉ bị xây xước nhẹ.

Ông Nguyễn Mạnh Đại Lân, Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân cho biết, đường Đại Nam được đầu tư từ lâu nhưng chưa có hệ thống thoát nước dọc tuyến. Đây là một trong những nguyên nhân khiến nước ứ đọng hoặc chảy tràn trên mặt đường khi mưa, làm gia tăng tình trạng xuống cấp tại một số vị trí.

Cũng theo lãnh đạo phường Thủy Xuân, đường Đại Nam có vai trò kết nối các khu dân cư và phục vụ hoạt động du lịch trên địa bàn. Qua thời gian khai thác, một số hạng mục hạ tầng của tuyến bộc lộ những hạn chế cần được tiếp tục đầu tư, sửa chữa. “Trước mắt, phường phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý những bất cập trên tuyến. Về lâu dài, phường sẽ tiếp tục kiến nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư, nâng cấp đồng bộ tuyến đường nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và phục vụ phát triển du lịch địa phương”, ông Nguyễn Mạnh Đại Lân nói.

Theo phân cấp, tuyến đường Đại Nam thuộc sự quản lý của Sở Xây dựng. Hiện, sở đang triển khai xây dựng hệ thống thoát nước từ Km0 đến Km1+500, đồng thời sửa chữa một số vị trí mặt đường hư hỏng. Trong đó ưu tiên một số hạng mục cấp bách nhằm hạn chế tình trạng nước chảy tràn và cải thiện điều kiện lưu thông trên đoạn đầu tuyến.

Việc hoàn thiện hệ thống thoát nước, sửa chữa các vị trí hư hỏng và từng bước nâng cấp đường Đại Nam sẽ cải thiện điều kiện lưu thông trên tuyến, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời phục vụ hoạt động du lịch và vận chuyển hàng hóa trong khu vực.

Bài, ảnh: Nguyễn Hiếu
 Từ khóa:
đường gập ghềnhdân thấp thỏmổ gàđường Đại Nam
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