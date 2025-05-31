Liverpool - Kẻ sẵn sàng thâu tóm tất cả của mùa giải năm nay

Liverpool gần như không thể bị ngăn cản ở thời điểm hiện tại (Ảnh: Internet)

Mùa giải 2024/25: Những cú sẩy chân đáng tiếc

Liverpool đã có nửa đầu mùa giải 2024/25 cực kì tuyệt vời. Tại giải Ngoại hạng Anh, Lữ đoàn đỏ cho thấy sự áp đảo tuyệt đối trước các đối thủ khi liên tục chễm chệ trên ngôi đầu qua mỗi vòng đấu. Ở các đấu trường cúp quốc nội, The Kop cũng dễ dàng điền tên vào những vòng đấu kế tiếp. Ra ngoài biển lớn Champions League, Liverpool thể hiện sự vô đối của mình trong vòng phân hạng khi giành thắng lợi cả 7 lượt trận đầu tiên. Trận thua 3-2 trước PSV ở lượt trận cuối không làm ảnh hưởng tới vị trí số 1 của thầy trò Arne Slot. Lúc đó ai cũng tin Liverpool là ứng cử viên số 1 cho mọi đấu trường.

Tuy nhiên, mọi thứ đã không còn trong dự tính của nửa đỏ vùng Merseyside khi bước sang năm 2025. Mặc dù vẫn giành ngôi vương Premier League với khoảng cách lên đến 10 điểm so với đội á quân Arsenal nhưng mùa giải 2024/25 khép lại không thực sự trọn vẹn cho Slot và các học trò bởi những thất bại khó chấp nhận tại các giải đấu cúp.

Cú sốc đầu tiên tới tại vòng 4 FA Cup, khi Liverpool bất ngờ nhận thất bại tối thiểu trước đội bóng hạng dưới Plymouth Argyle. Ở cúp Liên đoàn, The Kop đã tiến đến trận đấu cuối cùng nhưng trong một ngày mà Newcastle chơi quá thăng hoa, họ đành chấp nhận danh hiệu á quân khi nhận thất bại 1-2 trước Chích chòe.

Đỉnh điểm của sự thất vọng chính là cuộc đại chiến với PSG tại vòng 1/8. Trong cả 2 lượt trận, Liverpool là đội chơi hay hơn và thậm chí đã có chiến thắng 1-0 ngay trong trận lượt đi trên đất Pháp nhưng tại Anfield ngày hôm đó, bàn thắng duy nhất của Dembele đã kéo trận đấu vào loạt đấu súng cân não và thủ môn Donnarumma đã hóa người hùng dập tắt hi vọng của Lữ đoàn đỏ.

Mùa giải 2025/26: Đã đến lúc mở ra một triều đại mới ?

Bước qua mùa giải mới, Liverpool quyết tâm thâu tóm toàn bộ mọi danh hiệu lớn nhỏ khi liên tục vung tiền trên thị trường chuyển nhượng hè vừa qua để mang về những bản hợp đồng bom tấn. Xấp xỉ 400 triệu bảng đã được ban lãnh đạo chi ra nhằm mang về những tên tuổi đáng chú ý như Isak từ Newcastle, Ekitike từ Frankfurt hay bộ đôi Frimpong - Wirtz từ Leverkusen. Cộng với việc đã có 1 khung đội hình cực kì chất lượng, Liverpool tiếp tục thể hiện sự vượt trội trước các đối thủ.

Hàng phòng ngự thi đấu không ổn định, với Konate là điểm yếu chí mạng. (Ảnh: Internet)

Họ toàn thắng cả 5 vòng đấu đầu tiên tại Premier League và đã tạo khoảng cách lên đến 5 điểm so với đội bám đuổi Arsenal. Ở Cúp Liên đoàn, thầy trò Slot vừa đánh bại Southampton với tỉ số 2-1. The Kop cũng có kết quả thuận lợi ở lượt trận đầu tiên vòng phân hạng Champions League khi thắng sát nút 3-2 trước Atletico. Liverpool khiến giới mộ điệu không khỏi trầm trồ trước sức mạnh tấn công áp đảo và chiều sâu đội hình gần như hoàn hảo. Hàng công dưới sự dẫn dắt của Mohamed Salah vẫn là nỗi ám ảnh với mọi hàng thủ trên toàn châu Âu.

Thế nhưng việc toàn thắng từ đầu mùa không đồng nghĩa với việc Lữ đoàn đỏ không có những điểm yếu. Mặc dù đã toàn thắng cả 7 trận đấu đầu mùa nhưng có đến 6/7 trận đấu mà đội chủ sân Anfield giành chiến thắng với cách biệt chỉ 1 bàn. Ngoài ra, phần lớn chiến thắng của Liverpool thường được định đoạt vào những phút cuối cùng của trận đấu đã thể hiện bản lĩnh của một ông lớn nhưng đồng thời cũng cho thấy rằng The Kop vẫn chưa thể hoàn toàn kiểm soát trận đấu như cách họ mong muốn.

Tiếp đến là khả năng phòng ngự. Trong 7 trận đấu vừa qua, Alisson đã phải vào lưới nhặt bóng tổng cộng 8 lần, tức trung bình hơn 1 bàn/trận. Đây là thống kê đáng báo động cho một trong những hàng phòng ngự được đánh giá cao nhất châu Âu, trong đó trung vệ Konate là điểm đen với nhiều tình huống thi đấu thiếu tập trung. Khả năng hòa nhập của các tân binh cũng cần được nhắc đến. Ngoại trừ Ekitike đã chứng minh được năng lực trong những trận đấu đã qua, tất cả những bom tấn còn lại đều có vấn đề của riêng mình.

Bộ đôi hậu vệ cánh mới là Kerkez và Frimpong chưa thực sự thích nghi với hệ thống của HLV Arne Slot khi chưa cho thấy sự đóng góp đáng kể ở khâu hỗ trợ tấn công. Ở tuyến trên, Wirtz đang tạo hoài nghi cực lớn cho người hâm mộ. 7 trận - 0 bàn thắng - 0 kiến tạo, một thống kê quá thất vọng với người từng khiến Liverpool chi tận 117 triệu bảng. Tiền vệ người Đức cần nhanh chóng có những đóng góp cụ thể nếu không, những cái tên giàu khát khao cống hiến hơn có thể khiến Wirtz phải làm quen với băng ghế dự bị.

Về Isak, thể trạng không đảm bảo đã khiến tiền đạo này liên tục ngồi ngoài cho đến trận gặp Southampton mới đây. Dù có bàn thắng ngay trận ra mắt nhưng với sự thăng hoa của Ekitike, Isak sẽ phải nỗ lực rất nhiều để giành suất đá chính.

Suốt nhiều năm, Liverpool luôn phải phụ thuộc vào niềm cảm hứng Mo Salh. (Ảnh: Internet)

Điểm yếu cuối cùng của Liverpool và cũng là điểm yếu cố hữu của họ trong suốt bao năm qua: Sự phụ thuộc quá nhiều vào Mo Salah. Vua Ai Cập tiếp tục là nguồn cảm hứng của The Kop với 6 lần đóng góp vào bàn thắng chỉ sau 6 trận đấu (3 bàn, 3 kiến tạo). Nhưng nên nhớ Salah đã 33 tuổi, không còn sung mãn như trước. Liverpool cần có những phương án khác để xuyên phá hàng thủ đối phương trong trường hợp số 11 chơi dưới phong độ hay bị kèm quá chặt.

Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, nhiều người hâm mộ của Liverpool tin rằng mùa giải này sẽ là lúc đội bóng con cưng của họ thâu tóm tất cả danh hiệu bởi trong khi Lữ đoàn đỏ vẫn thể hiện bộ mặt ổn đinh, đa số các ông lớn khác đều đang có những bất ổn hoặc đang trong giai đoạn tái thiết. Không còn lúc nào phù hợp hơn bây giờ để The Kop mở ra một triều đại mới khi khán giả đã quá chán nản trước sự áp đảo của những Man City hay Real Madrid suốt nhiều năm qua.