Một trận đấu - hai số phận

Công Phượng (xanh) dù chơi rất nỗ lực trong màu áo của CLB Bình Phước nhưng vẫn thất bại trước Đà Nẵng. Ảnh: CLB Bình Phước

Sau khi thi đấu xuất sắc trong khung gỗ ở giải U23 châu Á tổ chức tại Thường Châu vào đầu năm 2018, thủ môn Bùi Tiến Dũng chiếm được cảm tình của rất nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Cư dân mạng lúc đó còn gọi anh với cái tên mỹ miều “thủ môn quốc dân”. Cũng sau giải đấu năm đó, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã chia tay câu lạc bộ Thanh Hóa về đầu quân cho CLB Hà Nội. Từ đây, sự nghiệp sân cỏ của thủ môn người Thanh Hóa trở nên gập ghềnh. Chơi không ấn tượng trong màu áo đội bóng Thủ đô với chỉ 3 trận ra sân, Bùi Tiến Dũng chuyển sang thi đấu cho CLB Thành phố Hồ Chí Minh rồi tiếp đó là Công an Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai rồi lại trở về CLB Thành phố Hồ Chí Minh. Đầu năm 2025 này, Bùi Tiến Dũng đầu quân cho CLB Đà Nẵng và bất ngờ trở lại phong độ ấn tượng với 12 trận đấu bắt chính cho đội bóng sông Hàn.

Đặc biệt, trong trận đấu sống còn với CLB Bình Định vòng 22 V-League, ở phút bù giờ thứ 7, Bùi Tiến Dũng đã quyết định dâng cao tham gia tấn công, anh đã tung cú vô-lê một chạm sau đường chuyền của đồng đội từ cánh phải. Cú sút của Bùi Tiến Dũng đập người một hậu vệ đổi hướng bay vào lưới khiến thủ môn đối phương bó tay. Bàn thắng quan trọng này của Bùi Tiến Dũng đã mang lại chiến thắng cho Đà Nẵng cũng là bước ngoặt rất quan trọng để đội bóng sông Hàn thoát khỏi cửa tử giành một suất play-off...

So với Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Công Phượng còn nổi tiếng sớm hơn khi anh cùng với những đồng đội Hoàng Anh Gia Lai thổi một làn gió mới tươi mát vào không khí bóng đá Việt Nam cách đây 10 năm. Có thể nói, Nguyễn Công Phượng là cầu thủ tài năng nhất của lứa cầu thủ đầu tiên trưởng thành từ Học viện Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal - JMG. Nhưng dù tài năng, Công Phượng vẫn chưa một lần thành công ở V-League. Số phận sân cỏ của cầu thủ người Nghệ An cũng lênh đênh giống người đồng đội ở đội tuyển U23 Bùi Tiến Dũng. Xuất ngoại thi đấu nhưng không thành công ở môi trường bóng đá Hàn Quốc, Công Phượng trở về thi đấu cho CLB Thành phố Hồ Chí Minh và đội bóng cũ Hoàng Anh Gia Lai. Năm 2023, một lần nữa Công Phượng xuất ngoại sang thi đấu ở Nhật Bản nhưng lại không thành công.

Mùa giải 2024 - 2025, chấp nhận trở về nước thi đấu cho Trường Tươi Bình Phước, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã có một mùa giải ấn tượng với 7 bàn thắng. Phong độ của cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đã góp phần rất quan trọng đưa CLB của mình giành quyền chơi trận đấu play-off gặp Đà Nẵng chiều tối 27/6 vừa qua.

Số phận run rủi để đưa 2 ngôi sao một thời của bóng đá Việt Nam đối đấu trong một trận đấu quan trọng và càng kịch tính hơn khi họ phải đối đầu nhau trên chấm phạt đền. Bùi Tiến Dũng đã thắng Nguyễn Công Phượng trong cú sút cân não đó...

Sau trận đấu này, định giá trên thị trường chuyển nhượng của thủ môn Bùi Tiến Dũng đã tăng lên gần 1 tỷ đồng. Anh sẽ ở lại Đà Nẵng hay đầu quân cho một đội bóng khác vẫn đang là một dấu chấm lửng. Có điều, sau loạt trận đấu xuất sắc trong màu áo đội bóng miền Trung, Bùi Tiến Dũng đã lấy lại được sự tự tin và khẳng định được mình vẫn là một thủ môn giỏi của bóng đá Việt Nam. Còn với Nguyễn Công Phượng, cú sút phạt đền không thành công trong trận đấu giữa CLB Bình Phước và Đà nẵng vừa qua sẽ là một nỗi buồn khó nguôi với anh. Không biết sau trận đấu này, Công Phượng sẽ tiếp tục chiến đấu cùng Trường Tươi Bình Phước cho một suất thăng hạng mùa bóng sau, hay lại tiếp tục đi tìm cho mình một bến đỗ mới khi mà anh cũng đã bước qua tuổi 30 - cái tuổi ở bên kia sườn dốc của một cầu thủ bóng đá.