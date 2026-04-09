Nhân dân Nhật báo lý giải ý nghĩa "hai chuyến thăm đầu tiên của đồng chí Tô Lâm đều tới Trung Quốc"

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Tiệc trà, tháng 8/2024. (Ảnh: TTXVN)

Bài báo cho biết, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm sẽ thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 14-17/4.

Ngày 7/4, Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước Việt Nam và ngày 9/4, thông tin Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước thăm Trung Quốc được công bố. Tháng 8/2024, sau khi nhậm chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Tô Lâm cũng chọn Trung Quốc làm điểm đến cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên của mình.

Bài báo nhấn mạnh, "hai chuyến thăm đầu tiên" của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đều tới Trung Quốc, thể hiện tính chất chiến lược và tầm cao của quan hệ Trung Quốc-Việt Nam.

Tháng 4 năm ngoái, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm cấp Nhà nước thành công tới Việt Nam. Sau Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã có cuộc điện đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm, đưa ra những định hướng cho sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của hai nước và sự phát triển của quan hệ Trung Quốc-Việt Nam trong thời kỳ mới. Hai bên duy trì liên lạc chiến lược cấp cao và tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện cùng có lợi, thể hiện đầy đủ tình hữu nghị sâu sắc "vừa là đồng chí, vừa là anh em".

Bài báo cho biết, năm nay đánh dấu sự khởi đầu thực hiện Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 của Trung Quốc và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại thời điểm lịch sử quan trọng này, các bộ, ngành, địa phương của cả hai nước đã phối hợp hiệu quả, nâng cấp hợp tác toàn diện, việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược đạt hiệu quả ngày càng rõ nét, với chất lượng cao và động lực mạnh mẽ hơn.

Bài báo nhắc lại, cách đây không lâu, Hội nghị lần thứ nhất Cơ chế đối thoại chiến lược “3+3” cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Trung Quốc-Việt Nam đã được tổ chức thành công. Cơ chế này do lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước cùng khởi xướng, là nền tảng liên lạc chiến lược quan trọng được hai bên tiên phong thiết lập trên phạm vi toàn cầu.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước đã tổ chức Đối thoại chiến lược; Bộ Công an hai nước tổ chức Hội nghị cấp Bộ trưởng về hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 9. Quân đội hai nước đã tổ chức hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới lần thứ 10. Chuỗi hoạt động này đã gửi một tín hiệu rõ ràng với bên ngoài rằng Trung Quốc và Việt Nam đang cùng nhau bảo vệ an ninh chế độ chính trị của hai nước và cùng nhau thúc đẩy phát triển và phồn vinh của hai dân tộc.

Giai đoạn một của dự án đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng đã khởi công xây dựng, tiếp tục phá bỏ rào cản địa lý, tăng cường đáng kể năng lực vận tải xuyên biên giới, giảm chi phí logistics và thúc đẩy lưu thông kinh tế.

Thời gian gần đây, nhiều chương trình "Hành trình đỏ" được tổ chức, nhiều thanh niên Trung Quốc và Việt Nam chung tay, theo dấu chân cách mạng của các bậc lãnh đạo tiền bối của hai Đảng, hai nước, khám phá nguồn gen đỏ của tình hữu nghị Trung Quốc-Việt Nam, cảm nhận công cuộc hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, tập hợp sức trẻ cho sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của cả hai nước và xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.

Bài báo khẳng định, ý nghĩa của quan hệ Trung Quốc-Việt Nam vượt ra ngoài phạm vi hai đất nước, bởi nhìn ra thế giới, việc hai nước chung tay thúc đẩy sự nghiệp chủ nghĩa xã hội trên thế giới, mang lại sự ổn định quý báu cùng năng lượng tích cực cho một thế giới đầy biến động, Trung Quốc và Việt Nam chắc chắn sẽ có những đóng góp mới vào việc tăng cường đoàn kết và tự cường của khu vực Nam bán cầu, thúc đẩy hòa bình và ổn định quốc tế và khu vực.

Năm nay đánh dấu kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và ASEAN. Trong hai năm tới, Trung Quốc và Việt Nam sẽ lần lượt đăng cai Hội nghị APEC và Việt Nam sẽ đảm nhận vai trò đồng Chủ tịch Hợp tác Lan Thương-Mekong. Hai bên sẽ tăng cường phối hợp và hợp tác trong các cơ chế đa phương, cùng thúc đẩy xây dựng cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương...

Bài báo kết luận, việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược đang viết tiếp những chương mới và sắp sửa bước sang một trang mới, với tương lai xán lạn.

