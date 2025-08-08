Mỹ: Số vụ bắt giữ người nhập cư bất hợp pháp tại Washington tăng gấp 10 lần

Người di cư vượt sông Rio Bravo ở biên giới Mỹ-Mexico. (Ảnh: THX/TTXVN)

Kênh truyền hình CNN ngày 23/8 công bố báo cáo phân tích dữ liệu chính phủ, trong đó cho thấy số vụ bắt giữ người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp tại thủ đô Washington (Mỹ) đã tăng hơn 10 lần kể từ khi Tổng thống Donald Trump tiếp quản quyền kiểm soát lực lượng cảnh sát địa phương và ra lệnh triển khai Vệ binh Quốc gia nhằm đối phó với tình trạng tội phạm tại thành phố này.

Theo báo cáo của CNN, kể từ ngày 7/8 đến nay, các lực lượng liên bang đã bắt giữ tổng cộng 300 người không đáp ứng được quy định về nhập cư tại Washington và đây cũng là con số cao gấp hơn 10 lần so với mức thông thường.

Con số này suốt 6 tháng đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ 2 của Tổng thống Trump chỉ là 12 vụ bắt giữ mỗi tuần.

Hồi đầu tháng 8, Tổng thống Trump đã ban hành sắc lệnh đưa lực lượng cảnh sát tại thủ đô Washington vào diện kiểm soát trực tiếp của chính quyền liên bang.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đã ra lệnh triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia tới Washington và cảnh báo sẽ điều động quân đội trong trường hợp cần thiết.

Tuy nhiên, những bước đi này đã vấp phải sự phản đối từ người dân và dẫn tới hàng loạt cuộc biểu tình trên khắp thủ đô Washington./.