  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Mỹ: Số vụ bắt giữ người nhập cư bất hợp pháp tại Washington tăng gấp 10 lần

ClockChủ Nhật, 24/08/2025 09:27
Kể từ ngày 7/8 đến nay, các lực lượng liên bang đã bắt giữ tổng cộng 300 người không đáp ứng được quy định về nhập cư tại Washington và đây cũng là con số cao gấp hơn 10 lần so với mức thông thường.

Chính quyền của Tổng thống Trump yêu cầu dỡ bỏ giới hạn truy quét người nhập cư Wall Street Journal: Cuộc chiến trục xuất người nhập cư bất hợp pháp đẩy nước Mỹ tới ngã ba đườngQuân đội Mỹ lần đầu tiên bắt giữ người nhập cư trái phép tại khu vực quân sự giáp Mexico

Người di cư vượt sông Rio Bravo ở biên giới Mỹ-Mexico. (Ảnh: THX/TTXVN) 

Kênh truyền hình CNN ngày 23/8 công bố báo cáo phân tích dữ liệu chính phủ, trong đó cho thấy số vụ bắt giữ người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp tại thủ đô Washington (Mỹ) đã tăng hơn 10 lần kể từ khi Tổng thống Donald Trump tiếp quản quyền kiểm soát lực lượng cảnh sát địa phương và ra lệnh triển khai Vệ binh Quốc gia nhằm đối phó với tình trạng tội phạm tại thành phố này.

Theo báo cáo của CNN, kể từ ngày 7/8 đến nay, các lực lượng liên bang đã bắt giữ tổng cộng 300 người không đáp ứng được quy định về nhập cư tại Washington và đây cũng là con số cao gấp hơn 10 lần so với mức thông thường.

Con số này suốt 6 tháng đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ 2 của Tổng thống Trump chỉ là 12 vụ bắt giữ mỗi tuần. 

Hồi đầu tháng 8, Tổng thống Trump đã ban hành sắc lệnh đưa lực lượng cảnh sát tại thủ đô Washington vào diện kiểm soát trực tiếp của chính quyền liên bang.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đã ra lệnh triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia tới Washington và cảnh báo sẽ điều động quân đội trong trường hợp cần thiết.

Tuy nhiên, những bước đi này đã vấp phải sự phản đối từ người dân và dẫn tới hàng loạt cuộc biểu tình trên khắp thủ đô Washington./.

Theo vietnamplus.vn
 Từ khóa: người nhập cưbất hợp phápWashington
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lượng người di cư bất hợp pháp vào châu Âu giảm 30% trong quý I/2025

Số lượng người di cư bất hợp pháp qua biên giới châu Âu đã giảm 30% trong quý I/2025 so với cùng kỳ năm ngoái, Cơ quan biên giới Frontex của EU cho biết và nói thêm rằng sự sụt giảm này diễn ra trên tất cả các tuyến đường di cư chính vào châu Âu, tương đương với giảm gần 33.600 lượt người trong 3 tháng đầu năm nay.

Lượng người di cư bất hợp pháp vào châu Âu giảm 30 trong quý I 2025
Canada gia hạn lệnh cấm người nước ngoài sở hữu nhà thêm 2 năm

Ngày 5/2, chính phủ Canada tuyên bố gia hạn lệnh cấm người nước ngoài sở hữu nhà ở nước này thêm 2 năm, động thái được thực hiện nhằm giải quyết những lo ngại về việc người dân Canada bị đẩy ra khỏi thị trường nhà ở ở các thành phố và thị trấn trên khắp đất nước.

Canada gia hạn lệnh cấm người nước ngoài sở hữu nhà thêm 2 năm

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top