Hiện tượng chưa từng có, muỗi xuất hiện ở Iceland

Muỗi Aedes aegypti. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo tờ Guardian (Anh), cho đến tháng này, Iceland vẫn là một trong số ít nơi trên thế giới không có loài muỗi sinh sống. Địa danh còn lại là châu Nam Cực.

Các nhà khoa học từ lâu đã dự đoán muỗi có thể định cư ở Iceland, do nước này có nhiều môi trường sinh sản thuận lợi như đầm lầy và ao hồ. Tuy nhiên, phần lớn các loài muỗi khó sống sót trong môi trường khí hậu khắc nghiệt nơi đây.

Nhưng Iceland đang ấm lên, với tốc độ gấp 4 lần so với phần còn lại của bán cầu Bắc. Các sông băng đang tan chảy, và loài cá từ vùng khí hậu ấm hơn ở phía Nam như cá thu đã xuất hiện tại vùng biển của Iceland.

Nhà côn trùng học Matthías Alfreðsson tại Viện Khoa học Tự nhiên Iceland, đã xác nhận về thông tin muỗi xuất hiện. Một nhà khoa học địa phương đã gửi đến ông Matthías Alfreðsson các mẫu vật.

Matthías Alfreðsso chia sẻ: "Ba mẫu vật muỗi Culiseta annulata đã được tìm thấy ở Kiðafell, Kjós, gồm hai con cái và một con đực. Tất cả chúng đều được thu thập từ những sợi dây tẩm rượu trong quá trình dùng dây rượu nhằm thu hút bướm đêm".

Culiseta annulat có khả năng chịu lạnh và có thể sống sót qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt của Iceland bằng cách trú ẩn trong tầng hầm hoặc chuồng trại vào mùa Đông.

Khi hành tinh ấm lên, ngày càng nhiều loài muỗi được phát hiện trên toàn cầu. Anh đã phát hiện trứng muỗi Ai Cập (Aedes aegypti) trong năm nay, và muỗi vằn châu Á (Aedes albopictus) đã được phát hiện ở hạt Kent. Đây là những loài xâm lấn có thể lây lan các bệnh nhiệt đới như sốt xuất huyết, sốt chikungunya và virus Zika.