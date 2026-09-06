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Thế giới

EU viện trợ gần 115 triệu euro cho Tây Ban Nha sau khủng hoảng Ceuta

ClockThứ Năm, 10/09/2026 15:33
Ủy ban châu Âu ngày 9/9 chính thức phê duyệt khoản viện trợ khẩn cấp trị giá 114,7 triệu euro cho Tây Ban Nha để đối phó với cuộc khủng hoảng di dân bùng phát tại Ceuta, vùng lãnh thổ hải ngoại của Tây Ban Nha tiếp giáp Maroc, sau làn sóng vượt biên chưa từng có về quy mô xảy ra hồi cuối tháng 7 vừa qua.

Tây Ban Nha: Khoảng 100 người thiệt mạng trong vụ vượt biển ồ ạt vào Ceuta

 Người di cư bất hợp pháp dựng lều tạm ở Ceuta, Tây Ban Nha. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Gói viện trợ 114,7 triệu euro từ Brussels được phân bổ cho ba mục tiêu chính. Phần lớn dành cho tăng cường an ninh biên giới thông qua mua sắm thiết bị công nghệ cao như camera giám sát, kết hợp điều động thêm lực lượng kiểm soát. Một phần được dành cho các thủ tục hồi hương và trục xuất những trường hợp nhập cư bất hợp pháp. Phần còn lại hướng đến chăm sóc nhân đạo, trong đó ưu tiên nâng cấp và mở rộng cơ sở tiếp nhận trẻ vị thành niên không có người giám hộ, nhóm dễ bị tổn thương nhất trong các cuộc khủng hoảng di dân.

Ceuta và Melilla là hai vùng lãnh thổ duy nhất tạo ra đường biên giới đất liền trực tiếp giữa châu Phi và Liên minh châu Âu và từ lâu đã là điểm nóng của làn sóng di dân từ châu Phi vào châu Âu. Ngày 30 và 31/7, hơn 70.000 người di cư đã đồng loạt tràn qua biên giới Ceuta bằng cả đường bộ lẫn đường biển, gây ra tình trạng hỗn loạn.

Dù phần lớn người di cư đã được hồi hương hoặc tự rời đi sau đợt cao điểm, nhưng số lượng người ở lại vẫn ở mức đáng báo động. Chính phủ Tây Ban Nha ước tính khoảng 5.000 người vẫn còn mắc kẹt tại Ceuta, trong khi chính quyền địa phương khẳng định con số thực tế ít nhất là 10.000 người, trong đó nhiều người đang ngủ tạm bợ trên đường phố, bãi biển và gầm cầu.

Với khoản viện trợ gần 115 triệu euro, Brussels phát đi tín hiệu chia sẻ gánh nặng với Madrid trong thời điểm cấp bách. Tuy nhiên, đây mới chỉ là phản ứng tình thế. Câu hỏi căn bản hơn, làm thế nào để Liên minh châu Âu có chiến lược đủ toàn diện và bền vững về vấn đề người di cư vẫn chưa có lời giải, và cuộc khủng hoảng Ceuta một lần nữa khiến Brussels phải nhanh chóng tìm giải pháp.

https://nhandan.vn/eu-vien-tro-gan-115-trieu-euro-cho-tay-ban-nha-sau-khung-hoang-ceuta-post987482.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: EUviện trợTây Ban Nhakhủng hoảngCeuta
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