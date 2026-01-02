Cú lội ngược dòng ấn tượng cho công ty mẹ của Google

Biểu tượng của tập đoàn Alphabet - công ty mẹ của Google. Ảnh: Reuters

Cổ phiếu của tập đoàn đã tăng vọt 65% trong cả năm lên mức 313 USD/cổ phiếu, trở thành cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong nhóm các công ty công nghệ có giá trị vốn hóa trên 1.000 tỷ USD. Xếp sau là đà tăng của Alphabet là các nhà sản xuất chip Broadcom và Nvidia, với mức tăng lần lượt là 49% và 39%.

Để đạt được thành quả này, Alphabet và Google đã phải đối mặt và vượt qua làn sóng hoài nghi lớn từ giới đầu tư vào đầu năm. Sự trỗi dậy mạnh mẽ của các dịch vụ như ChatGPT và Sora từ OpenAI đã làm dấy lên câu hỏi liệu “gã khổng lồ” này có thể duy trì sự thống trị của mình trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI) hay không.

Với những lo ngại xoay quanh tương lai của ngành quảng cáo trực tuyến trong một thế giới của chatbot và trợ lý AI, mô hình kinh doanh cốt lõi của Google bị xem là mục tiêu có nguy cơ bị xô vỡ. Hệ quả là trong quý I/2025, cổ phiếu của Alphabet đã sụt giảm tới 18%, đánh dấu giai đoạn tồi tệ nhất cho cổ phiếu này kể từ giữa năm 2022.

Tuy nhiên, bức tranh đã bắt đầu sáng dần từ quý II. Vào tháng 4, công ty đã bổ nhiệm ông Josh Woodward, một nhân sự kỳ cựu để lãnh đạo ứng dụng Gemini – chatbot cạnh tranh trực tiếp với ChatGPT. Tới tháng 8, nhóm của ông Woodward đã ra mắt tính năng tạo hình ảnh Nano Banana, cho phép người dùng biến các câu lệnh văn bản thành hình ảnh. Tính năng này đã gây sốt ngay khi ra mắt và giúp ứng dụng Gemini nhanh chóng vượt mốc 5 tỷ hình ảnh được tạo ra, thậm chí soán ngôi ChatGPT trên bảng xếp hạng ứng dụng trong App Store của Apple.

Đội ngũ phát triển AI của Google tiếp tục được củng cố trong mùa Hè khi công ty chiêu mộ được ông Varun Mohan, nhà đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của công ty khởi nghiệp (startup) lập trình AI Windsurf cùng các kỹ sư cao cấp khác. Trước đó, startup này từng đàm phán bán mình cho OpenAI với giá 3 tỷ USD nhưng bất thành. Cuối cùng, Google đã đồng ý chi 2,4 tỷ USD phí bản quyền và lương thưởng để chiêu mộ đội ngũ kỹ sư hàng đầu này.

Giữa lúc cuộc đua AI đang nóng lên, Google còn nhận được một "món quà" pháp lý quan trọng. Mặc dù bị kết luận là nắm giữ độc quyền bất hợp pháp trong lĩnh vực tìm kiếm Internet, vào tháng 9/2025 Thẩm phán Amit Mehta đã ra phán quyết bác bỏ các hình phạt nghiêm khắc nhất do Bộ Tư pháp Mỹ đề xuất cho Alphabet. Theo đó, công ty sẽ không phải thoái vốn khỏi trình duyệt Chrome và vẫn có thể tiếp tục trả hàng tỷ USD cho Apple để Google làm công cụ tìm kiếm mặc định trên iPhone.

Đà tăng trưởng của Gemini là câu chuyện nổi bật nhất trong cuộc lội ngược dòng của Alphabet. Mặc dù vẫn xếp sau ChatGPT về tổng lượng người dùng, Gemini đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách. Theo dữ liệu từ trang theo dõi số liệu thị trường Similarweb, thị phần lưu lượng truy cập của ChatGPT trong mảng AI tạo sinh đã giảm từ 87% xuống còn 68% trong năm qua. Ngược lại, thị phần của Gemini đã tăng vọt từ khoảng 5% lên gần 18% trong cùng kỳ.

Ngoài Gemini, các khoản đầu tư AI lên mảng kinh doanh cốt lõi là dịch vụ tìm kiếm của Google đang cho thấy kết quả đáng cổ vũ. Dịch vụ AI Overviews (tính năng cung cấp các bản tóm tắt do AI tạo ra ngay trong kết quả tìm kiếm) đang ngày càng cải thiện mức độ liên quan của câu trả lời, qua đó thúc đẩy sự tương tác của người dùng. Giới phân tích kỳ vọng Google có thể tiếp tục tăng tốc doanh thu từ mảng tìm kiếm trong giai đoạn tiếp theo.

Bên cạnh mảng AI và dịch vụ tìm kiếm, các nhà phân tích cũng lưu ý sức mạnh của Google trong lĩnh vực điện toán đám mây, nơi họ đang cạnh tranh với Amazon Web Services của Amazon và Azure của Microsoft, cũng như vị thế dẫn đầu trong mảng xe tự lái thông qua công ty con Waymo.

Tuy nhiên, những thành công nêu trên đi kèm với kỳ vọng kết quả kinh doanh khổng lồ và chi phí đầu tư cực lớn. Alphabet đã nâng dự báo chi tiêu vốn cho năm 2025 lên tới 93 tỷ USD và con số này dự kiến sẽ tăng vọt lên hơn 114 tỷ USD vào năm 2026.

Giới phân tích cảnh báo rằng nếu một khách hàng lớn như OpenAI cắt giảm chi tiêu, thị trường cổ phiếu AI nói chung có thể sẽ đối mặt với một giai đoạn khá tồi tệ. Mặc dù vậy, họ vẫn duy trì khuyến nghị "mua" đối với cổ phiếu Alphabet và nâng mục tiêu giá thêm 50 USD lên 400 USD/cổ phiếu, cao hơn khoảng 28% so với giá đóng cửa ngày 31/12.