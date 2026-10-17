Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Dự phiên khai mạc có các đồng chí: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Ủy viên Thường vụ-Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư: Phan Diễn, Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đại biểu Quốc hội dự phiên khai mạc. (Ảnh: DUY LINH)

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội thuộc 34 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương và lãnh đạo các địa phương, các đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI diễn ra ngay sau thành công của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, và chỉ sau Kỳ họp không thường lệ thứ nhất gần 2 tháng, thể hiện tinh thần quyết liệt, khẩn trương, kịp thời thể chế hóa các chủ trương, quyết sách của Đảng; hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các nguồn lực, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Hội nghị Trung ương 4 đã xem xét, thống nhất nhiều mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2027, tinh thần là phải tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho những năm tiếp theo; tăng trưởng cao phải dựa trên năng suất, sức cạnh tranh, năng lực tự chủ và nền tảng ổn định lâu dài, đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, những quyết sách của Quốc hội phải thật sự nhanh, đúng, trúng, khả thi, tạo chuyển biến rõ rệt trong thực tiễn. Đồng thời, tiếp tục đặt ra yêu cầu cao trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa hoàn thiện thể chế với tổ chức thực hiện, giữa mục tiêu phát triển với khả năng huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Kỳ họp. (Ảnh: DUY LINH)

Về công tác lập pháp, tại Kỳ họp này, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết và cho ý kiến đối với 4 dự án luật khác. Đây là khối lượng công việc lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI đến nay. Nhiều dự án quan trọng, phạm vi điều chỉnh rộng, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của đất nước, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đầu tư, ngân sách nhà nước, xây dựng và thi hành pháp luật.

"Yêu cầu đặt ra là không chỉ hoàn thành số lượng lớn các luật, nghị quyết, mà các luật, nghị quyết ban hành phải bảo đảm chất lượng, khả thi, đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước và các vấn đề quan trọng khác, Quốc hội sẽ xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2026; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và kế hoạch đầu tư công năm 2027; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 và xem xét các vấn đề quan trọng khác theo thẩm quyền.

Về hoạt động giám sát, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Nhấn mạnh khối lượng công việc càng lớn thì yêu cầu về chất lượng và trách nhiệm càng phải cao, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, đối với những vấn đề đã rõ, đủ căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn, cần tập trung xem xét, quyết định kịp thời; những vấn đề mới, khó, còn ý kiến khác nhau, cần phân tích thấu đáo, lựa chọn phương án tốt nhất.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, không vì sức ép tiến độ mà xem nhẹ chất lượng, nhưng cũng không lấy sự thận trọng làm lý do trì hoãn. Mỗi quyết sách phải xác định rõ trách nhiệm, nguồn lực, điều kiện tổ chức thực hiện, cơ chế kiểm tra, giám sát và tính khả thi, hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy cao nhất bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm trước cử tri, nhân dân và đất nước; tham dự đầy đủ các phiên họp, nghiên cứu kỹ tài liệu, tích cực thảo luận, tranh luận, đóng góp những ý kiến sâu sắc, thiết thực; chấp hành nghiêm Nội quy Kỳ họp. Mỗi ý kiến, mỗi quyết định phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân lên trên hết, thể hiện rõ tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

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