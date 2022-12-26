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Thể thao

Bắn cung Huế hoàn thành chỉ tiêu tại giải vô địch các đội mạnh Quốc gia 2026

ClockChủ Nhật, 30/08/2026 15:43
HNN.VN - Sau một tuần tranh tài gay cấn, Giải vô địch các đội mạnh bắn cung Quốc gia 2026 khép lại vào trưa 30/8. Tuy phải cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh, nhưng tuyển bắn cung TP. Huế đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Gần 200 cung thủ xuất sắc tranh tài tại Giải vô địch các đội mạnh bắn cung Quốc gia

 Trao giải cho 3 đơn vị dẫn đầu toàn đoàn

Với phong độ xuất sắc, tuyển bắn cung TP. Hồ Chí Minh đã giành 11 HCV, 7 HCB, 7 HCĐ và đứng nhất toàn đoàn. Hai vị trí nhì, ba lần lượt thuộc về Hà Nội (8 HCV, 15 HCB, 16 HCĐ) và Quảng Ninh (8 HCV, 2 HCB, 5 HCĐ).

Giải cũng chứng kiến 3 kỷ lục Quốc gia mới được thiết lập, trong đó, 1 kỷ lục thuộc về VĐV của TP. Hồ Chí Minh ở nội dung đôi nam nữ cung 3 dây và 2 kỷ lục của VĐV đến từ Quảng Ninh ở nội dung cung 3 dây cá nhân nam và cung 3 dây cá nhân nữ.

Về phía đơn vị chủ nhà, tuyển bắn cung TP. Huế giành được 1 HCV, 3 HCĐ, trong đó HCV thuộc về cung thủ Nguyễn Thị Thanh Nhi ở cự ly 25m, nội dung cung 1 dây.

Giải vô địch các đội mạnh bắn cung Quốc gia 2026 khởi tranh từ 24-30/6 trên SVĐ Tự Do, quy tụ gần 200 cung thủ xuất sắc nhất đến từ 11 tỉnh, thành trên cả nước, tranh tài 40 nội dung, chia đều cho cung 1 dây và cung 3 dây.

Tại giải, chủ nhà TP. Huế góp mặt 12 VĐV, tranh tài 20 nội dung cung 1 dây với chỉ tiêu giành 1 HCV. 

HÀN ĐĂNG - THÀNH NHÂN
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