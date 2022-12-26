Bắn cung Huế hoàn thành chỉ tiêu tại giải vô địch các đội mạnh Quốc gia 2026

Trao giải cho 3 đơn vị dẫn đầu toàn đoàn

Với phong độ xuất sắc, tuyển bắn cung TP. Hồ Chí Minh đã giành 11 HCV, 7 HCB, 7 HCĐ và đứng nhất toàn đoàn. Hai vị trí nhì, ba lần lượt thuộc về Hà Nội (8 HCV, 15 HCB, 16 HCĐ) và Quảng Ninh (8 HCV, 2 HCB, 5 HCĐ).

Giải cũng chứng kiến 3 kỷ lục Quốc gia mới được thiết lập, trong đó, 1 kỷ lục thuộc về VĐV của TP. Hồ Chí Minh ở nội dung đôi nam nữ cung 3 dây và 2 kỷ lục của VĐV đến từ Quảng Ninh ở nội dung cung 3 dây cá nhân nam và cung 3 dây cá nhân nữ.

Về phía đơn vị chủ nhà, tuyển bắn cung TP. Huế giành được 1 HCV, 3 HCĐ, trong đó HCV thuộc về cung thủ Nguyễn Thị Thanh Nhi ở cự ly 25m, nội dung cung 1 dây.

Giải vô địch các đội mạnh bắn cung Quốc gia 2026 khởi tranh từ 24-30/6 trên SVĐ Tự Do, quy tụ gần 200 cung thủ xuất sắc nhất đến từ 11 tỉnh, thành trên cả nước, tranh tài 40 nội dung, chia đều cho cung 1 dây và cung 3 dây.

Tại giải, chủ nhà TP. Huế góp mặt 12 VĐV, tranh tài 20 nội dung cung 1 dây với chỉ tiêu giành 1 HCV.