Các bộ trưởng tài chính APEC thông qua kế hoạch 5 năm tập trung chuyển đổi AI

(Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Tài chính từ các nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đã thông qua lộ trình 5 năm mới, được gọi là Kế hoạch Incheon, bao gồm các cuộc thảo luận về chuyển đổi toàn diện tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, phát biểu tại cuộc họp báo bế mạc Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC, được tổ chức tại thành phố Incheon, phái Tây Seoul, trước thềm Hội nghị Cấp cao APEC chính thức vào tuần tới, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yoon Cheol cho biết kế hoạch Incheon đã vạch ra định hướng trung và dài hạn cũng như các chủ đề chính cho các cuộc họp Bộ trưởng Tài chính APEC trong 5 năm tới.

Theo Bộ trưởng Koo, sự đồng thuận đạt được nhất trí giữa tất cả 21 thành viên APEC trước Hội nghị Cấp cao ở Gyeongju có ý nghĩa rất lớn. Ông Koo cho biết thêm rằng Hàn Quốc sẽ nỗ lực để đảm bảo kết quả và các cuộc thảo luận từ cuộc họp tuần này đóng góp có ý nghĩa vào những thành tựu của Hội nghị Cấp cao.

Trích dẫn những thay đổi toàn cầu, chẳng hạn như chính sách thương mại của các nước lớn và sự cạnh tranh AI gia tăng, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp và hợp tác chính sách khu vực.

Theo ông Koo, nếu sự phát triển AI chỉ tập trung ở một số ít quốc gia lớn như Mỹ và Trung Quốc, các thành viên khác của APEC có nguy cơ bị tụt hậu trong nền kinh tế số và khoảng cách đó có thể trở thành một vấn đề nghiêm trọng.

Được Hàn Quốc đề xuất Kế hoạch Incheon 5 năm bao gồm các cuộc thảo luận về lộ trình tài chính liên quan đến chuyển đổi AI lần đầu tiên, nhằm mục đích thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới và đảm bảo các cơ hội kinh tế công bằng để mở rộng phạm vi chương trình nghị sự hợp tác tài chính của APEC.

Ông Koo cho biết 21 nền kinh tế thành viên đã nhất trí về bốn ưu tiên, bao gồm cạnh tranh công bằng dựa trên thị trường, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy đổi mới, số hóa và hiện thực hóa tiềm năng kinh tế cho tất cả mọi người.

Các bộ trưởng cũng đã thông qua một kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, đặt ra mục tiêu chung là đạt được mức cải thiện 20% trên 5 lĩnh vực ưu tiên, chẳng hạn như thâm nhập thị trường.

Dựa trên kết quả này, Ủy ban Kinh tế APEC sẽ đưa ra báo cáo thường niên với các định hướng hợp tác cụ thể nhằm xây dựng hệ sinh thái AI an toàn và thu hẹp khoảng cách số. Báo cáo là ấn phẩm thường niên chủ chốt của Ủy ban, phân tích các cải cách cơ cấu trên khắp các nền kinh tế APEC. Ấn bản năm 2026 có tựa đề “Cải cách cơ cấu và Chuyển đổi số do AI thúc đẩy.”

Hàn Quốc chủ trì các cuộc họp cấp Bộ trưởng APEC lần đầu tiên sau 20 năm, đồng thời đăng cai tổ chức cả Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Hội nghị Bộ trưởng Cải cách cơ cấu APEC.

Các bộ trưởng APEC chịu trách nhiệm về cải cách cơ cấu tái khẳng định rằng cải cách là trọng tâm của tăng trưởng kinh tế bền vững, đặc biệt là trong bối cảnh bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng.

Trong tuyên bố chung của Hội nghị, 21 bộ trưởng cho rằng cải cách cơ cấu là trọng tâm của tăng trưởng kinh tế cho tất cả mọi người trong bối cảnh bất ổn toàn cầu, sự phát triển công nghệ và thay đổi nhân khẩu học.

Theo Bộ Tài chính Hàn Quốc, việc tổ chức thành công các cuộc họp đã tạo cơ hội thúc đẩy các chiến lược và tầm nhìn tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc, bao gồm cả phản ứng của nước này trước kỷ nguyên chuyển đổi AI.

Bằng cách giới thiệu các mô hình hợp tác chính sách mới, chẳng hạn như phiên họp chung và bữa trưa chung, Hàn Quốc đã định vị mình là “lò ấp chính sách”, giúp định hình hướng đi tương lai cho sự hợp tác của APEC.

Các bộ trưởng và quan chức cấp cao từ 21 nền kinh tế thành viên APEC đã nhóm họp tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC kéo dài ba ngày từ 21/10, với chủ đề “Xây dựng tương lai bền vững”.

Cuộc họp này đóng vai trò là phiên họp cấp bộ trưởng cuối cùng trước Hội nghị Cấp cao APEC, dự kiến diễn ra từ ngày 31/10 đến ngày 1/11 tại thành phố Gyeongju thuộc tỉnh Gyeongsang Bắc, ở phía Đông Nam Hàn Quốc./.