Làm sạch dữ liệu thuế từ cơ sở

Cán bộ Thuế cơ sở 3 hướng dẫn người nộp thuế tại địa bàn. Ảnh: Thuế cơ sở 3

Gỡ vướng từng hồ sơ

Đăng ký hoạt động từ đầu năm 2024, cơ sở kinh doanh Tinh dầu Rubis Farm phải tạm ngừng kinh doanh do khó khăn về đầu ra. Do chưa nắm đầy đủ quy định, cơ sở không thông báo kịp thời với cơ quan thuế. Đến tháng 8/2025, khi có nhu cầu hoạt động trở lại, chủ cơ sở mới biết vẫn còn nghĩa vụ thuế phải hoàn thành và thông tin đăng ký cần được xác minh.

Ông Lê Thanh, chủ hộ kinh doanh Tinh dầu Rubis Farm cho biết: “Sau khi đăng ký hoạt động trở lại, tôi được thông báo cơ sở chưa hoàn tất các nghĩa vụ thuế và thông tin đăng ký có thay đổi. Cán bộ UBND phường đã hướng dẫn đầu mối tiếp nhận và các thủ tục, giấy tờ cần chuẩn bị để giải quyết hồ sơ. Thuế cơ sở 3 còn hỗ trợ rà soát tình trạng đăng ký thuế, làm rõ nghĩa vụ còn phải thực hiện và hướng dẫn cập nhật thông tin, giúp chúng tôi biết những việc cần hoàn tất để tiếp tục kinh doanh”.

Trường hợp Rubis Farm cho thấy, ngừng kinh doanh trên thực tế không đồng nghĩa với việc hoàn tất các thủ tục và nghĩa vụ thuế. Nếu không kịp thời thông báo, người kinh doanh có thể gặp vướng mắc khi hoạt động trở lại hoặc cơ quan chức năng rà soát, xác minh.

Ông Nguyễn Văn Thuận, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận An cho biết, địa phương có 345 hộ kinh doanh thuộc trạng thái mã số thuế 03 (người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế) và 1.519 hộ thuộc trạng thái 06 (người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký) cần rà soát. Đến nay, phường đã đối chiếu, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu đối với 179 hộ thuộc nhóm 03, đạt 51,8%; đồng thời xác minh, xử lý khoảng 44 trường hợp thuộc nhóm 06, đạt tỷ lệ 2,9%. Khó khăn lớn nhất của địa phương này là số lượng hộ kinh doanh thuộc nhóm 06 khá lớn, trong khi việc liên hệ, xác minh không dễ.

Theo ông Nguyễn Văn Thuận, Thuận An là địa bàn ven biển, nhiều hộ kinh doanh đi làm ăn xa hoặc hoạt động trên các tàu đánh bắt xa bờ. Chủ tàu thường xuyên di chuyển giữa các cảng cá, có những chuyến đi biển kéo dài nên việc tiếp cận để đối chiếu, xác minh thông tin mất nhiều thời gian. Hiện, trên địa bàn phường có 1.229 hộ không có thông tin, không có mặt tại địa phương, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện. Trong khi đó, lực lượng cán bộ phụ trách tại địa phương còn mỏng, phải kiêm nhiệm nhiều công việc. Việc xử lý các mã số thuế không còn hoạt động phải tuân thủ đúng quy trình, tránh phát sinh rủi ro pháp lý cho cả người nộp thuế và cơ quan quản lý.

“Để tháo gỡ khó khăn, UBND phường tiếp tục phối hợp với Thuế cơ sở 3 gửi thông báo mời các hộ kinh doanh đến kê khai, cập nhật thông tin và hướng dẫn giải quyết thủ tục. Địa phương cũng huy động công an phường, các tổ dân phố tham gia rà soát biến động hộ kinh doanh, xác minh những trường hợp khó liên hệ”, ông Nguyễn Văn Thuận cho hay.

Tỷ lệ xử lý nhóm khó xác minh còn thấp

Theo Thuế cơ sở 3, đến ngày 30/9/2026, đơn vị có 7.222 người nộp thuế thuộc diện cần rà soát, làm sạch dữ liệu mã số thuế. Trong đó, 1.510 trường hợp thuộc trạng thái 03 và 5.712 trường hợp thuộc trạng thái 06. Đơn vị đã rà soát, xử lý 796 trường hợp trạng thái 03, đạt 52,7% và 357 trường hợp trạng thái 06, đạt 6,3%.

Theo ông Mai Văn Viết Diễn, Trưởng Thuế cơ sở 3 thành phố, tình trạng dữ liệu chưa được cập nhật xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh gặp khó khăn phải tạm ngừng hoặc thu hẹp hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục, nghĩa vụ thuế; có trường hợp thay đổi địa điểm, ngừng kinh doanh nhưng không kịp thời thông báo với cơ quan quản lý. Việc người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký cũng khiến quá trình liên hệ, xác minh gặp trở ngại.

Để giải quyết vấn đề này, Thuế cơ sở 3 đã phân loại hồ sơ theo địa bàn, tình trạng hoạt động và khả năng liên hệ với người nộp thuế. Đơn vị cũng gửi thư ngỏ, thông báo, giấy mời, liên hệ qua điện thoại, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương xác minh trực tiếp tại địa chỉ đăng ký. Đồng thời, phối hợp với cơ quan công an, đăng ký kinh doanh để đối chiếu thông tin nhằm làm rõ tình trạng pháp lý của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hướng dẫn thực hiện các thủ tục thuộc thẩm quyền.

Ông Mai Văn Viết Diễn cho biết, làm sạch dữ liệu mã số thuế không đơn thuần là đối chiếu danh sách hay xác nhận cơ sở còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Mỗi trường hợp sau xác minh đều phải được theo sát để hướng dẫn, xử lý và cập nhật thông tin kịp thời. Vì vậy, sự phối hợp giữa cơ quan thuế và chính quyền địa phương sẽ giúp dữ liệu quản lý phản ánh sát thực tế kinh doanh, đồng thời hỗ trợ người nộp thuế giải quyết những vướng mắc kéo dài. Để đạt mục tiêu này, tiến độ rà soát cần gắn với kết quả xử lý thực chất, nhất là đối với nhóm hồ sơ khó liên hệ, khó xác minh hoặc còn nghĩa vụ thuế chưa hoàn thành.