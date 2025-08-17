Nhiều kỳ vọng từ các cầu thủ Việt kiều

Lee Williams là tiền đạo Việt kiều đáng chú ý với thể hình lý tưởng. Ảnh: Worrington FC

Những ngày cuối tháng 7, người hâm mộ bóng đá Việt Nam vui mừng khi tiền vệ trẻ Chung Nguyen Do (20 tuổi) đạt được thỏa thuận gia nhập CLB Ninh Bình từ CLB giàu truyền thống của Bulgaria, Slavia Sofia.

Tiền vệ này đã thi đấu thường xuyên ở đội 1 của Slavia Sofia trong mùa giải 2024/2025 vừa qua và được đánh giá là một trong những cầu thủ Việt kiều xuất sắc bậc nhất hiện nay của bóng đá Việt Nam. Đặc biệt hơn, cầu thủ này đã có quốc tịch Việt Nam, mở ra cơ hội được gọi lên các cấp độ đội tuyển quốc gia tham dự các sân chơi của khu vực và châu lục.

Nếu thi đấu tốt trong mùa giải sắp tới, Chung Nguyen Do sẽ là lời giải cho bài toàn ở khu vực tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) trong tương lai, bởi anh sẽ được thi đấu cùng ngôi sao sáng nhất ở hàng tiền vệ của ĐTVN hiện tại, Nguyễn Hoàng Đức, trong màu áo CLB Ninh Bình.

Không chỉ Chung Nguyen Do hay Brandon Ly, nhiều cầu thủ Việt kiều tài năng hiện đang trong quá trình thử việc tại các CLB V.League. Có thể kể đến Lee Williams (20 tuổi), tiền đạo cao đến 1m90, đã thi đấu 13 trận cho CLB Warrington tại giải Nation League North (hạng 6 nước Anh) trong mùa 2024/2025. Lee Williams hiện đang thử việc tại một CLB ở Hà Nội. Hay Damian Vũ Thành (22 tuổi), tiền vệ gốc Ba Lan đang thử việc tại Thể Công - Viettel. Mới đây, CLB SHB Đà Nẵng xác nhận ký hợp đồng với chân chạy cánh Vadim Nguyễn (20 tuổi) từ Nga, sau khoảng thời gian thử việc thành công.

Trong mùa giải 2024/2025, tại V.League chỉ có 9 cầu thủ Việt kiều được đăng ký thi đấu tại 7 CLB, nhưng họ phần nào đã để lại dấu ấn chuyên môn đậm nét. Cao Pendant Quang Vinh và Adou Minh (CLB Công an Hà Nội) lọt vào đội hình tiêu biểu của giải đấu, Viktor Lê thi đấu tốt tại CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và vừa vô địch giải U23 Đông Nam Á cùng U23 Việt Nam.

Những Pierre Lamothe (CLB Hà Nội), Kyle Colona (hiện thử việc tại Thể Công - Viettel sau khi hết hợp đồng với CLB Hà Nội), Patrik Lê Giang, Zan Nguyen, Adriano Schmidt (đều thuộc CLB Công an TP. Hồ Chí Minh), Kevin Pham Ba (Nam Định) đều có những đóng góp nhất định về chuyên môn. Thêm vào đó, thất bại 0-4 của ĐTVN trước Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 được xem là chất xúc tác để làn sóng Việt kiều đổ bộ V.League.

Ở mùa thứ 2 mở rộng suất cầu thủ Việt kiều (mùa đầu tiên là mùa 2024/2025), V.League chứng kiến làn sóng cầu thủ Việt kiều lan rộng, kể cả ở những đội bóng trước đây vẫn đứng ngoài cuộc như Thể Công - Viettel hay Hoàng Anh Gia Lai, SHB Đà Nẵng. Tuy vậy, vẫn có nhiều trường hợp thử việc không thành công như Li Teng Long ở CLB Hà Nội, Tony Phạm ở CLB Bình Dương, Tomas Dương Thanh Tùng ở CLB Công an TP. Hồ Chí Minh. Điều đó cho thấy, dù mở ra cơ hội cho các cầu thủ Việt kiều, nhưng các đội bóng V.League rất quan tâm đến chất lượng chuyên môn.

Sự góp mặt ngày càng nhiều của các cầu thủ Việt kiều không chỉ giúp nâng cao hình ảnh và uy tín của V.League trên thị trường chuyển nhượng quốc tế, mà còn thắp lên kỳ vọng về việc cải thiện chất lượng chuyên môn cho các đội tuyển quốc gia, từ U23 đến đội tuyển quốc gia, trong hành trình chinh phục các giải đấu khu vực và châu lục.