FIFA xử phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia và 7 cầu thủ liên quan đến trận đấu gặp Việt Nam

Đội tuyển Malaysia có tới 7 cầu thủ vi phạm tư cách thi đấu trong trận thắng đội tuyển Việt Nam 4-0 tại Vòng loại thứ ba AFC Asian Cup 2027. Ảnh: VFF

Theo thông báo từ FIFA, Liên đoàn Bóng đá Malaysia và 7 cầu thủ đã vi phạm Điều 22 của Quy định Kỷ luật FIFA liên quan đến việc làm giả và giả mạo tài liệu đăng ký thi đấu. Cụ thể, Liên đoàn Bóng đá Malaysia đã gửi hồ sơ xác minh tư cách thi đấu lên FIFA kèm theo các tài liệu bị sửa đổi để đăng ký 7 cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano. Những cầu thủ này đã ra sân trong trận đội tuyển Malaysia gặp đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba AFC Asian Cup 2027, diễn ra ngày 10/6/2025 trên sân Bukit Jakil.

Sau khi tiến hành thủ tục xem xét và đánh giá chứng cứ, Ủy ban Kỷ luật FIFA quyết định phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia số tiền 350.000 CHF (franc Thụy Sĩ). Bảy cầu thủ liên quan mỗi người bị phạt 2.000 CHF và bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng kể từ ngày thông báo quyết định. Đồng thời, vấn đề tư cách thi đấu của các cầu thủ này đã được chuyển tới Tòa án Bóng đá FIFA để tiếp tục xem xét.

Theo quy định, Liên đoàn Bóng đá Malaysia và các cầu thủ nói trên có 10 ngày để yêu cầu bản quyết định chi tiết, đồng thời cũng có thể kháng cáo lên Ủy ban giải quyết khiếu nại của FIFA theo qui định hiện hành.

Sau khi quyết định của FIFA có hiệu lực, Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ tiến hành xem xét và ra quyết định xử lý đối với vi phạm của Liên đoàn Bóng đá Malaysia.