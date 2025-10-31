Từ 31/10 đến 9/11 khu vực đất liền TP. Huế có khả năng mưa to đến rất to

Từ 31/10 đến 9/11, khu vực đất liền TP. Huế có khả năng mưa to, mưa rất to

Để chủ động, sẵn sàng ứng phó với mưa lớn từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự TP. Huế đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ; tiếp tục tập trung tìm kiếm, cứu nạn đối với người còn mất tích; cứu chữa miễn phí cho người bị thương; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ lo hậu sự chu đáo cho người đã mất theo quy định và phong tục của địa phương, của dân tộc.

Rà soát, tổng hợp số hộ dân cần hỗ trợ gạo cứu đói, để xử lý xuất cấp hỗ trợ kịp thời; bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà ở, tuyệt đối không để người dân bị đói, bị rét, không có nơi ở; cập nhật thường xuyên tình hình, tập trung chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.

Các đơn vị, địa phương, người dân thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến mưa lớn, trên các phương tiện thông tin đại chúng (Hue-S, Facebook, Trang thông tin phòng chống thiên tai thành phố, Đài Khí tượng Thủy văn thành phố) để chủ động phòng, tránh, ứng phó mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất theo phương châm “bốn tại chỗ” .

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự theo nhiệm vụ đã phân công, chủ động tổ chức kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua; khẩn trương huy động lực lượng, cán bộ nhân viên tham gia dọn vệ sinh, khắc phục hậu quả mưa lũ; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống xảy ra.

Các chủ đập, hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc vận hành hồ chứa

UBND các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động ứng phó với mưa lũ kéo dài; khẩn trương rà soát bổ sung phương án ứng phó thiên tai mưa lớn, sạt lở đất cho đợt mưa lớn sắp đến. Các chủ đập, hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc vận hành hồ chứa bảo đảm mực nước theo quy định; rà soát, xây dựng phương án vận hành, điều tiết cụ thể theo các kịch bản mưa dự báo, đặc biệt đối với tình huống mưa lớn trong thời gian từ ngày 1- 9/11/2025, nhằm chủ động kế hoạch vận hành hợp lý, vừa bảo đảm an toàn hồ chứa, vừa góp phần giảm lũ cho vùng hạ du.