Nỗ lực hoàn thiện thủ tục dự án sân Golf Điền Hòa

Đoàn khảo sát thực địa dự án Khu tổ hợp dịch vụ du lịch sân Golf Điền Hòa

Tại buổi khảo sát, đại diện Công ty SMC đã trao đổi cụ thể về tiến độ triển khai DA khu tổ hợp dịch vụ du lịch sân Golf Điền Hòa. Nội dung tập trung vào các vấn đề trọng tâm như hoàn thiện thủ tục pháp lý, bố trí nguồn vốn, công tác quy hoạch chi tiết, giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật kết nối khu vực. Nhà đầu tư cũng chia sẻ định hướng xây dựng DA theo mô hình khu du lịch - thể thao cao cấp, gắn với phát triển bền vững, hài hòa giữa khai thác kinh tế, bảo vệ môi trường.

Trước đó vào tháng 11/2025, Sở Tài chính công bố DA với quy mô diện tích khoảng 177,74 ha tại khu vực Điền Hòa (cũ), tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 873 tỷ đồng. Đây được đánh giá là một trong những DA du lịch - dịch vụ có quy mô lớn, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, từng bước nâng tầm vị thế của địa phương trong chiến lược phát triển ngành du lịch của thành phố.

Lãnh đạo địa phương và Công ty SMC trồng cây xanh, lan tỏa thông điệp phát triển xanh, bền vững

Bí thư Đảng ủy phường Phong Phú - Phan Hồng Anh ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm, thiện chí của nhà đầu tư đối với địa phương. Đồng chí nhấn mạnh, DA không chỉ tạo điểm nhấn về hạ tầng du lịch mà còn mở ra cơ hội thu hút đầu tư, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Lãnh đạo phường khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của thành phố để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục cần thiết, phấn đấu sớm khởi công DA.

Dịp này, đoàn công tác đã tham gia hoạt động trồng cây xanh tại trụ sở Đảng ủy phường, góp phần lan tỏa thông điệp phát triển xanh và bền vững tại địa phương.