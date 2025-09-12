Phú Bài: Trao tặng 30 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Các phần quà là nguồn động viên lớn cho học sinh khó khăn

Tại chương trình, các đơn vị đã trao tặng 30 chiếc xe đạp cho các em học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn phường.

Tổng kinh phí trao quà 42 triệu đồng, trong đó, Phượt bike miền Trung hỗ trợ 10 chiếc, trị giá 14 triệu đồng; CLB xe đạp RR Phú Bài - Huế hỗ trợ 20 chiếc, trị giá 28 triệu đồng.

Những phần quà ý nghĩa này giúp các em học sinh có thêm điều kiện thuận lợi để đến trường, khích lệ tinh thần học tập, vượt khó vươn lên trong năm học mới.

Đây cũng là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm, chung tay của cộng đồng đối với sự nghiệp giáo dục, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia trong xã hội.