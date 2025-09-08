Hợp tác doanh nghiệp khai thác du lịch sinh thái Rú Chá - Cồn Tè

Tham quan rừng ngập mặn Rú Chá

T ại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận , đưa ra nhiều ý tưởng khai thác tiềm năng du lịch sinh thái như: phát triển dịch vụ ẩm thực đặc trưng vùng đầm phá, tổ chức các hoạt động du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm văn hóa bản địa, xây dựng khu nghỉ dưỡng bungalow hài hòa với thiên nhiên, đồng thời triển khai các chương trình giáo dục môi trường và khám phá cảnh quan sinh thái. Các bên thống nhất quan điểm cần có hướng đi bài bản, chuyên nghiệp, vừa phát huy lợi thế tự nhiên, vừa bảo tồn hệ sinh thái đặc thù của Rú Chá - Cồn Tè.



Lãnh đạo UBND phường Hóa Châu ghi nhận các đề xuất, đánh giá cao tiềm năng hợp tác, đồng thời nhấn mạnh định hướng phát triển du lịch gắn liền với lợi ích cộng đồng, tạo thêm sinh kế cho người dân và bảo đảm gìn giữ rừng ngập mặn. UBND phường sẽ chỉ đạo các phòng, ban liên quan tiếp tục phối hợp cùng doanh nghiệp hoàn thiện phương án, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Ngay sau buổi làm việc, lãnh đạo UBND phường và Công ty Cổ phần Đầu tư và Tài chính Tây Hồ đã đi khảo sát thực địa tại Rú Chá - Cồn Tè, đánh giá hiện trạng hạ tầng để xây dựng kế hoạch đầu tư phù hợp.



Buổi làm việc mở ra triển vọng hợp tác mới trong khai thác du lịch sinh thái tại Rú Chá - Cồn Tè, hướng tới xây dựng nơi đây thành điểm đến hấp dẫn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của phường Hóa Châu và thành phố Huế.