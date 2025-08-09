Khai trương Trang thông tin điện tử 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV'

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức ra mắt Trang tin điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV” - Ảnh: TTXVN

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Báo Nhân Dân…

Phát biểu tại Lễ ra mắt, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, mang tầm vóc chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới. Với trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV", Báo Nhân Dân tiếp tục khẳng định vai trò cơ quan báo chí chủ lực, xứng đáng là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trang thông tin sẽ không chỉ phản ánh kịp thời, chính xác, đầy đủ mọi hoạt động của Đại hội, mà còn ứng dụng công nghệ hiện đại để tạo sự tương tác với công chúng, lưu trữ tư liệu quý giá về lịch sử Đảng. Bên cạnh đó, trang thông tin còn là nền tảng số hóa hiện đại, góp phần lan tỏa tư tưởng đổi mới của Đảng, huy động trí tuệ toàn dân vào văn kiện Đại hội. Đây là minh chứng cho sự thích ứng của Đảng với thời đại công nghệ số, khẳng định vị thế Việt Nam đổi mới, năng động trên trường quốc tế.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh khẳng định, Báo Nhân Dân cam kết duy trì và phát triển trang thông tin trước, trong và sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra, góp phần tạo thành kho tư liệu số quý giá về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc xây dựng một trang thông tin điện tử chuyên đề về Đại hội có vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng các nội dung của Đại hội, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước thịnh vượng, hùng cường.

Phát biểu tại Lễ ra mắt, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV" phải là nơi cập nhật chương trình, nội dung, văn kiện, kết quả Đại hội; là kênh phát hành thông cáo báo chí, tài liệu hỏi - đáp, dữ liệu đồ họa, ảnh và video chính thức; đảm bảo chính xác, kịp thời, dễ hiểu; định hướng dư luận; kết nối - tương tác.

Tổng Bí thư lưu ý, trong thời đại bùng nổ dữ liệu, cuộc chiến giành niềm tin là cuộc chiến vì sự thật. Các thế lực thù địch và phần tử cơ hội lợi dụng không gian mạng để bóp méo, xuyên tạc, gieo rắc hoài nghi, chia rẽ. Càng trong bối cảnh đó, thông tin chính thống càng phải giữ vị thế “điểm tựa”. Trang tin vì thế càng cần trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng - văn hóa: Nhanh nhưng không vội, chắc nhưng không chậm, ngắn gọn mà thuyết phục, kiên định mà nhân văn.

Để vận hành hiệu quả, Tổng Bí thư đề nghị quán triệt và thực hiện sáu yêu cầu trọng tâm: Kỷ luật thông tin; chính xác - kịp thời; an toàn - an ninh; phối hợp nhịp nhàng; chú trọng đối ngoại; lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực. Coi đó là “kỷ luật vận hành” của Trang tin.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư yêu cầu, mọi nội dung bám sát chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan liên quan theo thẩm quyền; tuyệt đối không suy đoán; không rò rỉ, không sơ suất. Thiết lập lịch công bố rõ ràng; phát hành đồng bộ văn bản, đồ họa, video; cung cấp đồng thời cho báo chí, nền tảng số và các kênh đối ngoại; tiêu chí là “đúng - đủ - nhanh - gọn - hay”. Vận hành bảo mật nhiều lớp; giám sát 24/7; có kịch bản ứng phó với tấn công, giả mạo, chiếm đoạt; dự phòng máy chủ, nội dung và nhân sự; không để “mất sóng”, không để bị động, bất ngờ trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Tổng Bí thư đề nghị, kết nối thông suốt giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Văn phòng Trung ương, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và các cơ quan báo chí, bộ, ngành, địa phương; thống nhất một đầu mối phát ngôn; phản hồi nhanh những vấn đề dư luận quan tâm; chia sẻ tài nguyên thông tin và chuẩn thuật ngữ để tránh sai sót.

Tổng Bí thư chỉ rõ, chuẩn bị gói thông tin dành cho phóng viên quốc tế; tài liệu giải thích ngắn gọn, chuẩn mực; phản hồi kịp thời, văn minh, tôn trọng thông lệ quốc tế; tạo điều kiện thuận lợi để bạn bè năm châu tiếp cận chính xác đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Chủ động tạo chủ đề tốt, câu chuyện đẹp, con số biết nói; lan tỏa điển hình hay trong xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; đồng thời kiên quyết phản bác luận điệu sai trái bằng lý lẽ khoa học, bằng chứng thuyết phục, thái độ điềm tĩnh, chuẩn mực.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, đối với cán bộ, đảng viên, Trang tin là “sổ tay điện tử” trong những ngày Đại hội: Lịch làm việc, quy chế thông tin, tài liệu dùng chung, hướng dẫn tác nghiệp truyền thông nội bộ, lưu ý bảo mật. Đối với nhân dân, đây là “điểm đến tin cậy” để tiếp cận văn kiện, theo dõi thảo luận chính sách, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân trong thực thi Nghị quyết. Đối với kiều bào và bạn bè quốc tế, đây là “cửa sổ Việt Nam” về một đất nước đổi mới, kỷ cương, văn hóa, chủ động hội nhập, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Trang tin cần phát huy thế mạnh của dữ liệu và công nghệ. Mỗi bản tin nên kèm dữ liệu gốc và liên kết tới văn bản quy phạm liên quan; mỗi số liệu có nguồn trích dẫn; mỗi thông điệp lớn có phiên bản tóm tắt và phiên bản đầy đủ để phục vụ đa dạng đối tượng.

Tổng Bí thư mong muốn, mỗi phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, chuyên gia dữ liệu, chuyên gia an ninh mạng là một “chiến sĩ” trên mặt trận thông tin; bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, kỹ năng số hiện đại, tác phong chuyên nghiệp, kỷ luật cao là nền tảng để hoàn thành nhiệm vụ; kiên trì, kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tổng Bí thư tin tưởng với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị; với tinh thần chủ động, chuyên nghiệp của các cơ quan tham mưu, giúp việc; với sự đồng hành của báo chí, truyền thông; với niềm tin và sự ủng hộ của đồng bào ta trong và ngoài nước, Trang tin sẽ hoàn thành xuất sắc sứ mệnh: Là nguồn thông tin chính thống, là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, là cầu nối bền chặt giữa Đại hội và nhân dân.

Tại buổi Lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã nhấn nút khai trương Trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV".

Trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội XIV" được Báo Nhân Dân xây dựng nhằm cung cấp thông tin chính thống, đầy đủ và kịp thời các hoạt động tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam - sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Trang thông tin sẽ được cập nhật hằng ngày, với nguồn thông tin chính thống từ các cơ quan chức năng, phục vụ đối tượng bạn đọc là cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân Việt Nam và kiều bào ở nước ngoài.

Trang thông tin điện tử có các chuyên mục: Hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; Những chặng đường vẻ vang của Đảng; Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Các bài viết, phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm; Các văn bản quy định, hướng dẫn của Đảng; Thông tin đa phương tiện. Ngoài ra, các tính năng hiện đại lần đầu tiên được áp dụng cho Trang tin điện tử chuyên đề của Đảng, như: Công cụ tìm kiếm thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (tức chatbot); Bản đồ tương tác lãnh đạo Đảng qua các thời kỳ…