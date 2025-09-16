Nhức nhối trẻ vị thành niên phạm tội

Vụ án “Cố ý gây thương tích” được đưa ra xét xử có 8/10 đối tượng trong độ tuổi ngồi trên ghế nhà trường

9 tháng, trợ giúp pháp lý 185 vụ việc

Lứa tuổi vị thành niên là giai đoạn đang hình thành nhân cách, thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc, dễ bồng bột và nhận thức pháp luật rất hạn chế. Nếu không được định hướng, các em rất dễ sa vào những hành vi vi phạm pháp luật. Chỉ một quyết định bồng bột, một phút nóng giận tức thời cũng có thể khiến các em phải trả giá đắt, thậm chí còn đánh đổi cả tuổi thanh xuân bằng những tháng ngày tù tội.

Ông Trương Phan Thụy Dũng, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố thông tin: 9 tháng đầu năm 2025, đơn vị đã thụ lý và cử trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng, tư vấn miễn phí 185 vụ việc thuộc đối tượng trẻ em và người bị buộc tội từ 16 - 18 tuổi. Đồng thời cho biết, hoạt động tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng và đại diện ngoài tố tụng để bảo vệ quyền lợi này nhằm mục đích giáo dục, giúp họ sửa chữa sai lầm và phát triển lành mạnh.

Vụ án 10 bị cáo vừa được tòa án xét xử về tội “Cố ý gây thương tích” mới đây là một minh chứng. Các bị cáo đều trú tại TP. Huế, có tuổi đời từ 16 - 19 (lúc phạm tội).

Đầu năm 2025, do có mâu thuẫn từ trước nên một người trong nhóm cù rủ 9 người còn lại đánh T. để trả thù. Khi T. đi Grab về nhà, nhóm này điều khiển nhiều xe máy đuổi theo đến khu vực chung cư Xuân Diệu (phường Thuận Hóa) hò hét, đuổi đánh T. Khi T. hoảng sợ chạy lên các tầng thì trên bị một số đối tượng trong nhóm đuổi theo đến tầng 3, T. đã trượt chân rơi xuống đất từ độ cao hơn 10m với tỷ lệ thương tích gần 30%.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: Hành vi của các bị cáo mang tính côn đồ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội, đồng thời để lại hậu quả nặng nề cho nạn nhân, bị thương tích nghiêm trọng. Khi lượng hình đề nghị, Hội đồng xét xử đã căn cứ quy định tại Điều 119 Luật Tư pháp đối với người chưa thành niên “khi phạm tội bị cáo đủ 16 tuổi và chưa đủ 18 tuổi nên phải chịu mức hình phạt không quá ba phần năm mức hình phạt mà điều luật quy định” để xem xét, ra một phán quyết hợp tình, hợp lý.

Dù trong vụ án này, các bị cáo bị tuyên từ 9 - 18 tháng tù, có người được hưởng án treo, nhưng nhìn vào lý lịch bị cáo, chúng tôi không khỏi xót xa: Có đến 8/10 đối tượng đang ngồi trên ghế nhà trường, theo học lớp 11. Giờ đây, con đường học hành của các em trở nên dang dở.

Tương tự là một vụ án khác với 10 bị cáo có tuổi đời còn rất nhỏ (14 - 18 tuổi khi phạm tội), đều trú tại các phường trung tâm TP. Huế về tội “Trộm cắp tài sản”.

Do cần tiền để tiêu xài cá nhân nên trong thời gian từ tháng 1 - 4/2025, các đối tượng đã thực hiện 29 lần trộm cắp tài sản trên địa bàn TP. Huế. Tài sản trộm được đều có giá trị trên 2 triệu đồng mỗi vụ. Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng đã cùng nhau thực hiện tất cả các vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Tất cả các vụ việc này đã được cơ quan chức năng xử lý theo quy định, pháp luật bằng những bản án nghiêm khắc. Điều đọng lại sau mỗi vụ án không chỉ là tài sản mất mát hay thương tích nặng nề của các bị hại, mà còn là một tương lai bị hoen ố bởi sai lầm tuổi trẻ của các đối tượng trong các vụ án.

Cần sự chung tay của toàn xã hội

Qua các vụ án nói trên, nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của các em có thể do tác động từ bạn bè xấu; thiếu sự quan tâm, quản lý của gia đình; bản thân các em còn nhiều hạn chế về nhận thức pháp luật... Phần lớn những đối tượng này đang trong giai đoạn phát triển về thể chất và tâm lý nhưng thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc, dẫn đến hành vi có tính chất bột phát.

Thực tế các vụ án xảy ra trên địa bàn TP. Huế thời gian qua cho thấy, tính chất, mức độ nguy hiểm của các vụ án do người vị thanh niên gây ra đang ngày càng tăng lên. Tại các phiên tòa, có thể nhận thấy hành vi phạm tội rất đa dạng, đặc biệt có trường hợp thực hiện hành vi một cách tinh vi. Khi trả lời về những động cơ, mục đích gây án, các đối tượng khai nhận chủ yếu do bột phát, hay chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ giữa cá nhân. Ðiều này đặt ra thách thức lớn trong việc giáo dục, quản lý thanh, thiếu niên ở địa phương.

Để không còn những đứa trẻ lạc lối, rất cần sự chung tay vào cuộc của gia đình, nhà trường và toàn xã hội nhằm giáo dục, định hướng các em có nhận thức đúng và có hành vi phù hợp, giúp các em trở lại con đường đúng đắn trước khi quá muộn.