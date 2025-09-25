Nhức nhối các nhóm thanh thiếu niên phạm tội

10 bị cáo có tuổi đời còn rất trẻ trước tòa

Mâu thuẫn cá nhân, 10 người truy đuổi khiến bị hại rơi từ tầng 3

10 bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích”, các bị cáo đều còn rất trẻ, 10 bị cáo trong vụ “Cố ý gây thương tích”, gồm: Trần Ngọc Anh Khoa, Nguyễn Đăng Khoa, Phan Đình Quốc Anh, Lê Ngọc Nhật, Nguyễn Khoa Phú, Nguyễn Đăng Bảo Hưng, Trần Đình Minh Tú, Huỳnh Thanh Sơn, Trần Nguyễn Tiến Quang và Lê Viết Quốc Minh, ở độ tuổi từ 17-20, cùng trú tại TP. Huế.

Khoảng 22h30 ngày 10/1/2025, Phú cùng nhóm bạn gồm 9 bị cáo còn lại rủ nhau đến phố đi bộ Hai Bà Trưng (phường Thuận Hóa, TP. Huế) vui chơi. Do có mâu thuẫn từ trước nên Phú nhìn thấy Nguyễn Châu Phước T. (SN 2008, đang làm nhân viên tại quán chè trên đường Hai Bà Trưng) liền rủ cả nhóm đánh T. để trả thù.

Đến khoảng 23h30, khi T. rời quán và gọi xe Grab về nhà, nhóm Phú điều khiển nhiều xe máy đuổi theo. Khi đến khu vực trước dãy nhà A2, chung cư Xuân Diệu (phường Thuận Hóa), T. xuống xe đi bộ vào chung cư, còn nhóm Phú dừng xe trước sân hò hét, đuổi đánh T.

T. hoảng sợ chạy lên các tầng thì bị Phú cùng các đối tượng khác đuổi theo, số còn lại chờ ở dưới. Khi chạy lên đến tầng 3, T. trượt chân rơi xuống đất từ độ cao hơn 10m. T. được đưa đi cấp cứu kịp thời, qua giám định pháp y xác định tỷ lệ thương tích gần 30%.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định: Hành vi của các bị cáo mang tính côn đồ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội, đồng thời để lại hậu quả nặng nề cho nạn nhân. Dù không sử dụng hung khí, nhưng hành vi truy đuổi đông người đã khiến nạn nhân sợ hãi, dẫn đến bị thương tích nghiêm trọng.

HĐXX tuyên phạt Phú 15 tháng tù giam; Quang, Minh, Tú, Hưng cùng mức án 10 tháng tù giam; Anh 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Anh Khoa, Đăng Khoa, Nhật, Sơn cùng mức án 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Ngoài ra, các bị cáo còn liên đới bồi thường cho bị hại gần 100 triệu đồng.

Các siêu trộm trước tòa

Thực hiện gần 30 vụ trộm cắp với tang số hàng trăm triệu đồng

Chiều tối 29/9, TAND khu vực 1 - Huế đưa ra xét xử 4 bị cáo có tuổi đời còn rất nhỏ, đều trú tại TP. Huế về tội “Trộm cắp tài sản”. Các bị cáo này đã rủ thêm nhiều bạn để thực hiện 29 vụ trộm cắp trong một khoảng thời gian ngắn.

Các bị cáo gồm: Nguyễn Văn Thêm (SN 2008), Huỳnh Văn Duy (SN 2008), Lê Quang Huy (SN 2009), Ngô Tá Tuấn Bảo (SN 2008).

Các đối tượng cùng thực hiện các vụ trộm với 4 bị cáo nhưng chưa đủ điều kiện để khởi tố là Đoàn Phi Hồng, Huỳnh Văn Khánh, Lê Đức Thắng, Châu Hoài Thái, Nguyễn Bá Quang Duy và Trần Đại Vinh (đều ở độ tuổi thiếu niên, sinh từ 2008 - 2011, cùng trú các phường trung tâm TP. Huế như: Phú Xuân, Dương Nỗ, An Cựu, Thuận Hóa).

Theo cáo trạng, do cần tiền để tiêu xài cá nhân mà chơi game nên trong thời gian từ tháng 1-4/2025, các 4 bị cáo cùng với 6 đối tượng đã thực hiện 29 lần trộm cắp tài sản trên địa bàn TP. Huế.

Tài sản trộm được từng vụ hầu hết đều có giá trị trên 2 triệu đồng mỗi vụ với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng; trong đó có nhiều xe máy, máy tính xách tay, điện thoại di động, tiền mặt...

Cơ quan điều tra xác định: Thêm tham gia cùng Duy, Huy, Bảo, Hồng, Khánh, Duy, Vinh và Thắng thực hiện 20 vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt hơn 127 triệu đồng.

Duy tham gia cùng Thêm, Huy, Khánh, Duy, Vinh, Thắng và Thái thực hiện 15 vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt hơn 87,5 triệu đồng.

Huy tham gia cùng Thêm, Duy, Khánh, Vinh, Thắng, Hồng và Thái thực hiện tổng cộng 8 vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt gần 52 triệu đồng.

Bảo tham gia cùng Thêm thực hiện tổng cộng 3 vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt hơn 62 triệu đồng.

HĐXX nhận định: Tại thời điểm trộm cắp tài sản, Hồng, Khánh, Duy, Vinh thực hiện hành vi vi phạm vào thời điểm là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm nghiêm trọng nên hành vi của các đối tượng này không cấu thành tội phạm. Đối với hành vi của các đối tượng nêu trên, Công an TP. Huế xử phạt vi phạm hành chính là có căn cứ.

Đối với Thắng, Thái tại thời điểm thực hiện hành vi trộm cắp tài sản chưa đủ 14 tuổi nên không đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và xử phạt vi phạm hành chính.

Vì vậy, sau khi xem xét hồ sơ vụ án cùng lơi khai của các bị cáo tại phiên tòa, hơn 21h tối 29/9, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Thêm 1 năm 9 tháng tù; Huỳnh Văn Duy, Lê Quang Huy cùng mức án 1 năm 6 tháng tù, Ngô Tá Tuấn Bảo 1 năm 3 tháng tù.

Phương và Phước trước tòa

Đôi bạn lĩnh hơn 15 năm tù vì mừng sinh nhật bằng… ma túy

Ngày 29/9, TAND khu vực 1 - TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Thanh Phương (SN 1988) và Hoàng Ngọc Phước (SN 1999), cùng trú tại TP. Huế về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Khoảng 19h ngày 20/1/2025, Phương tổ chức tiệc sinh nhật tại 1 nhà hàng trên đường Võ Thị Sáu (phường Thuận Hóa, TP. Huế). Cùng dự tiệc có nhóm bạn gồm: Phước và 4 người nữa.

Khoảng 21h cùng ngày, trong lúc vui vẻ, Phương đề nghị mua ma túy để cả nhóm sử dụng. Phương xuống khu vực nhà vệ sinh nam mua 1 viên ma túy dạng “kẹo” cùng 1 gói ma túy dạng khay từ một người chưa rõ lai lịch.

Đến khoảng 23h50, khi nhóm của Phương đang ăn uống và sử dụng ma túy thì Công an ập vào kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thanh Phương là người trực tiếp liên lạc, trả tiền mua ma túy và rủ rê nhóm bạn sử dụng. Hoàng Ngọc Phước là người hỗ trợ “xào” ma túy và cùng tham gia sử dụng với Phương. Cả hai bị cáo đều có nhân thân xấu, Phương từng có một tiền án chưa được xóa án tích.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thanh Phương 8 năm tù giam; Hoàng Ngọc Phước 7 năm 3 tháng tù giam.