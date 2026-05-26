Công khai bán chim hoang dã ở chợ

Chim hoang dã được bán công khai tại chơ An Cựu, phường Thuận Hóa. Ảnh: Nguyễn Khánh - Công Minh

Chim hoang dã vào chợ

Trong vai người mua, PV có cuộc khảo sát tại chợ An Cựu (phường Thuận Hóa) nhằm “mục sở thị” tình trạng bán chim hoang dã tại đây. Ngay bên vệ đường, phía gần khu vực mua bán thịt gia cầm là một sạp hàng bày bán chim trời. Những con triếc, cò, vạc được làm sạch lông, sơ chế, bày trên mẹt rồi mời chào khách với giá từ 60.000 - 130.000 đồng/kg.

Người bán hàng cho biết, số chim này do chồng bà đánh bắt tự nhiên ở khu vực Phú Đa, ngày nào cũng có. Đồng thời, cho biết nếu người mua có nhu cầu bà sẽ gom hàng. Vừa nói, người phụ nữ vừa mở giỏ xách bên cạnh chỉ cho chúng tôi xem có thêm khoảng chục con chim triếc đã làm sạch lông chuẩn bị bán cho khách.

Chim hoang dã được bày bán công khai tại chợ An Cựu. Ảnh: Nguyễn Khánh - Công Minh

Tại chợ Tây Lộc (phường Phú Xuân), chim hoang dã cũng được bày bán công khai cùng với gia cầm. Người phụ nữ chủ sạp phía cuối chợ cho biết, chim này gom lại của những người chuyên bẫy lưới ở các xã có nhiều ruộng lúa, vài ngày mới bán một lần. Chủ sạp còn nhanh nhảu lấy số điện thoại khi khách ngỏ ý muốn “đặt hàng” trước.

Tháng 9/2026, Hạt Kiểm lâm khu vực trung tâm (Chi cục Kiểm lâm TP. Huế) đã mở nhiều đợt kiểm tra, truy quét bảo vệ rừng và chim hoang dã tại phường Kim Long, Thủy Xuân và Hương Phong. Qua đó, lực lượng chức năng đã tháo dỡ nhiều dụng cụ bẫy bắt, thu giữ hàng nghìn mét lưới cùng nhiều tang vật khác, đồng thời giải cứu thành công 39 cá thể chim các loại để tái thả về tự nhiên.

Cần xử lý nghiêm

Ông Cao Hồng Ninh, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực trung tâm cho biết, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, đặc biệt là các phường có chợ quy mô lớn đóng trên địa bàn như phường Thuận Hóa, Thủy Xuân, An Cựu và Thuận An, xây dựng kế hoạch ngăn chặn hoạt động mua bán chim hoang dã tại các chợ, triển khai đồng bộ từ đầu năm đến nay với sự tham gia trực tiếp của kiểm lâm địa bàn trong tổ công tác.

Về thực trạng bán chim hoang dã ở các chợ, ông Cao Hồng Ninh thừa nhận có tình trạng này và khẳng định, nếu có thông tin liên quan, hạt sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng, đặc biệt có sự tham gia của Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an thành phố để triển khai xử lý.

Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm khu vực trung tâm cũng khẳng định, trong những tháng qua, hạt đã xử lý rất nhiều vụ việc liên quan đến hoạt động mua bán chim, kể cả các trường hợp quảng cáo trên mạng xã hội. Hiện nay, các hành vi vi phạm đều bị chế tài và xử lý nghiêm theo Nghị định số 146/2026/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, có hiệu lực ngày 25/6/2026.

Lực lượng Kiểm lâm khu vực trung tâm tháo gỡ bẫy chim hoang dã.

Ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố cho biết, nhằm bảo vệ đa dạng sinh học và giữ gìn hình ảnh thành phố xanh - sạch - sáng, các lực lượng chức năng thành phố đang đồng loạt triển khai nhiều biện pháp mạnh mẽ nhằm ngăn chặn tình trạng bẫy bắt, mua bán và tiêu thụ trái phép chim hoang dã, chim di cư trên địa bàn.

Những tháng cuối năm 2026, thành phố tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng tái diễn bẫy bắt và tiêu thụ chim hoang dã. Theo đó, lực lượng chức năng sẽ mở đợt cao điểm kiểm tra toàn diện các điểm đặt bẫy, đầu mối thu mua, nhà hàng, chợ kinh doanh và giám sát chặt chẽ hoạt động mua bán trái phép trên mạng xã hội; gắn trách nhiệm quản lý địa bàn cho UBND các xã, phường trong việc theo dõi danh sách từng điểm bẫy và kiểm tra định kỳ để đánh giá chính xác mức độ chấm dứt hoặc tái phạm.

Ngoài ra, thành phố sẽ thí điểm mô hình cộng đồng tự quản tại các khu vực tập trung nhiều chim di cư như đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, vùng ven biển, cửa sông và đồng ruộng, kết hợp với việc khảo sát loài, đếm chim định kỳ và hướng dẫn quan sát đúng cách mà không gây xáo trộn.