Trao tặng 60 suất học bổng cho học sinh Tuyên Quang

Trao học bổng đến các em học sinh

60 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng, đã được trao tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh giỏi vượt khó tiêu biểu ở 2 xã Vị Xuyên và Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang. Những suất học bổng được trao tặng dịp này sẽ góp phần tiếp thêm nghị lực, giúp các em học sinh vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập, trở thành những công dân có ích cho đất nước trong tương lai.

Theo Đại đức Thích Huệ Trọng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban TTXH, GHPGVN TP. Huế, chương trình học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi là một trong những hoạt động trọng tâm của Ban TTXH, GHPGVN TP. Huế. Đến nay, nhiều suất học bổng được trao tặng các em học sinh, không chỉ ở Huế mà còn ở nhiều địa phương khác trong cả nước. Nhiều em đã có công việc ổn định, vững bước trên đường đời và có một tương lai tươi sáng.

Nhân dịp này, Đoàn công tác của Ban TTXH, GHPGVN TP. Huế đã đến thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang quốc gia Vị Xuyên và dâng lễ tại Đền thờ các anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang cũ).